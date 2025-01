Das zionistische Regime hat in Gaza 1091 palästinensische Babys gemartert

Die palästinensische Nachrichtenagentur „Ma'a“ zitierte Ismail al-Thwabateh, Direktor des Regierungsinformationsbüros in Gaza: „Seit dem 7. Oktober 2023 hat das zionistische Regime 1091 palästinensische Babys in Gaza gemartert, von denen 238 Babys während des Völkermords des israelischen Regimes an den Bewohnern von Gaza geboren wurden und den Märtyrertod erlitten.“

Er betrachtete die Angriffe des zionistischen Regimes auf Babys in Gaza als klares Kriegsverbrechen und forderte die internationale Gemeinschaft auf, in diesem Bereich unverzüglich Ermittlungen einzuleiten und die Verantwortlichen für diese Angriffe strafrechtlich zu verfolgen.