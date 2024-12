Revolutionsführer: Im Bereich der Medien müssen wir unsere Genauigkeit, unseren Einsatz und unsere Initiative verdoppeln

Ayatollah Khamenei betonte in einer Botschaft an das Treffen „Horizont der nationalen Medientransformation“, das in Anwesenheit des Präsidenten und der Manager der Rundfunkorganisation der Islamischen Republik Iran stattfand, die unersetzliche Rolle der Medien in den aktuellen Kämpfen der Welt.

Er hielt die Fähigkeit, die Botschaft und das Narrativ der Realität zu vermitteln, für einen wichtigeren Faktor als militärische Mittel, um den Sieger des Feldes zu bestimmen, und forderte mehr Präzision, Anstrengung und Initiative im Bereich der Medien.

Ein Teil dieser Botschaft lautet:

Heutzutage wird der Sieg einer Seite durch ihre Fähigkeit bestimmt, ihre Botschaft und ihr Narrativ aus der Realität zu erfassen und zu vermitteln; Lange bevor und bevor militärische Werkzeuge ins Feld gelangen und dort ihre Wirkung entfalten. In diesem wichtigen Bereich müssen wir unsere Präzision, unseren Einsatz und unsere Initiative verdoppeln. Das ist meine Botschaft an diese Konferenz.