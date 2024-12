Mehr als 13.500 verwundete Zionisten in Rehabilitationszentren behandelt

Einem Bericht des offiziellen israelischen Fernsehens vom Dienstag zufolge haben seit Beginn der Operation „Al-Aqsa Sturm“ am 7. Oktober 2023 bis heute mehr als 13 500 verletzte Zionisten Rehabilitationszentren besucht.

Dem Bericht zufolge werden jeden Monat die Namen von etwa 1.000 neuen verletzten Zionisten in der Rehabilitationsabteilung des israelischen Verteidigungsministeriums registriert.

Es wurde weiter berichtet, dass 51 % dieser Personen unter 30 Jahre alt sind und 43 % psychische Schäden erlitten haben.

Da die Verbrechen des israelischen Regimes gegen den Gazastreifen nun schon den fünfzehnten Monat in Folge andauern, hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Haftbefehle gegen Benjamin Netanjahu, den derzeitigen Premierminister, und Yoav Gallant, den ehemaligen Verteidigungsminister des israelischen Regimes, wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und des Einsatzes von Hunger als Waffe (absichtliches Aushungern der Bevölkerung von Gaza) erlassen.

Trotz all dieser Verbrechen hat das israelische Regime zugegeben, dass es nach 452 Tagen Krieg in Gaza seine Ziele - die Zerstörung der Hamas und die Rückkehr der in Gaza eingeschlossenen israelischen Soldaten - noch nicht erreicht hat.