Zionistische Spieler von der Bowling-Weltmeisterschaft in England ausgeschlossen

Die Spieler Amnon Amar, Itay Rigbi und Daniel Alonim sollten ursprünglich an dem Wettbewerb teilnehmen, der im Januar 2025 in Potters Resorts, Hopton-on-Sea und Great Yarmouth ausgetragen wird. Unter dem Druck israelfeindlicher Gruppen beschloss der Vorstand der World Bowling Tour (WBT) jedoch, diese Spieler nicht einzuladen.

Im vergangenen Monat zog sich Shalom Ben-Ami, ein weiterer israelischer Spieler, aufgrund ähnlichen Drucks ebenfalls von der Teilnahme an den Wettkämpfen in Schottland zurück. Diese Entwicklung kam, nachdem mehr als viertausend Palästina-Unterstützer eine von Gruppen wie Red Card for Israel's Genocide und Scottish Sport for Palestine organisierte Petition unterzeichnet hatten. Sie forderten den Ausschluss dieses zionistischen Elements.