Iran: Unbegründete Behauptungen über Teherans Einmischung im Roten Meer sind darauf ausgelegt, die Spannungen in der Region zu verschärfen

Amir Saeed Iravani, der iranische Botschafter und Ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen, schrieb am Montag (Ortszeit) in einem Brief an den UN-Generalsekretär und den Präsidenten des Sicherheitsrats: "Irans Position zu Jemen war stets konstant und beständig. Seit Beginn der Krise im Jahr 2015 hat Iran eine politische Lösung zur Beilegung des Konflikts unterstützt und einen umfassenden Waffenstillstand, inklusive Gespräche und einen friedlichen Prozess gefordert, der die Souveränität und territoriale Integrität des Jemen respektiert."

Der hochrangige Diplomat der Islamischen Republik Iran betonte: "In Bezug auf die Situation im Roten Meer bekräftigt Iran erneut sein Engagement für die Gewährleistung der Sicherheit internationaler Schifffahrtsrouten. Die Vorwürfe einer iranischen Einmischung im Roten Meer sind unbegründete Behauptungen, die darauf abzielen, die Spannungen zu verschärfen und einen Vorwand für weitere Destabilisierung der Region durch die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zu schaffen."

Iravani erklärte weiter: "Die haltlosen Anschuldigungen des Vertreters des zionistischen Regimes, die von seinem engsten Verbündeten, den Vereinigten Staaten von Amerika, unterstützt werden, sind ein offensichtlicher Versuch, die Verantwortung für ihre eigenen illegalen Handlungen und destabilisierenden Aktivitäten auf Iran abzuwälzen. Es ist dieses feindselige zionistische Regime, nicht Iran, das stets eine Politik der Provokation und destabilisierenden Aktivitäten verfolgt hat und eine ernsthafte Bedrohung für den regionalen und überregionalen Frieden und die Sicherheit darstellt."