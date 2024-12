Araghchi: Die Instabilität in Syrien liegt nicht im Interesse Irans oder eines der Länder in der Region

Der Außenminister von Oman, der zu Konsultationen mit hochrangigen Beamten des Iran nach Teheran gereist ist, traf sich heute, Montag, mit dem Außenminister Seyyed Abbas Araghchi und besprach sich mit ihm.

Araghchi bezeichnete die Beziehungen zwischen Iran und Oman als privilegiert und verwies auf die besondere Betonung der Notwendigkeit der Umsetzung der Abkommen zwischen den beiden Ländern durch den Präsidenten.

Er betonte ebenfalls insbesondere die Bereitschaft Irans, neue Felder der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Energie zu eröffnen.

Araghchi verwies auf die Entwicklungen in Syrien und erklärte: Instabilität und Chaos in Syrien liegen nicht im Interesse des Iran oder eines der Länder in der Region, und die Islamische Republik Iran unterstützt die Bildung einer inklusiven Regierung, die alle politischen und sozialen Interessen und zivile Spektren und Strömungen der syrischen Gesellschaft vertritt.

Der Außenminister von Oman brachte seinerseits seine Zufriedenheit über seine Reise nach Teheran und das Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen zum Ausdruck und betonte das besondere Interesse des Sultans von Oman an den historischen und tief verwurzelten Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern.