Erläuterungen des Kulturministeriums zur Inhaftierung einer italienischen Journalistin

Die Hauptabteilung für ausländische Medien des Ministeriums für Kultur und islamische Führung gab im Zusammenhang mit der Verhaftung von Frau Chechelia Sala in einer Erklärung bekannt: Das Ministerium für Kultur und islamische Führung unterstützt stets Reisen und rechtmäßige Aktivitäten. Journalistinnen und Journalisten verschiedener internationaler Medien sind herzlich willkommen.

In dieser Mitteilung heißt es: Frau Cechelia Sala, eine italienische Staatsbürgerin, reiste am 13. Dezember mit einem Journalistenvisum in den Iran und wurde am 19. Dezember wegen Verstoßes gegen die Gesetze der Islamischen Republik Iran verhaftet.

Ihre Festnahme erfolgte gemäß den einschlägigen Vorschriften und die italienische Botschaft in Teheran wurde informiert. Den genannten Personen wurde in diesem Zeitraum konsularischer Zugang gewährt und sie stand mit ihrer Familie telefonisch in Kontakt.

Abschließend heißt es: Sofern die Justiz über einen Ermessensspielraum verfügt, werden weitere Einzelheiten später bekannt gegeben.