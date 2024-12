Festnahme schwerkranker Patienten bei der Umsiedlung in das indonesische Krankenhaus im nördlichen Teil Gazas.

Am Sonntagabend nahm das zionistische Regime mehrere Patienten fest, als sie vom indonesischen Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen zum Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt verlegt wurden.



Medizinische Quellen informierten dieses Medium darüber, dass zionistische Soldaten vier von zehn Patienten während des Transports vom indonesischen Krankenhaus zum Shifa-Krankenhaus festgenommen haben, und dass der Zustand eines dieser Patienten als kritisch eingestuft wird.



Dies ereignet sich gleichzeitig mit der Inbrandsetzung des „Kamal Adwan“-Krankenhauses im Norden Gazas durch die Armee des zionistischen Regimes, wobei Patienten und Ärzte attackiert, medizinisches Personal und Rettungskräfte verhaftet und gezwungen wurden, ihre Kleidung abzulegen, bevor sie zu einem unbekannten Ort gebracht wurden.



Des Weiteren betonte Ismail Al-Thawabta, Leiter des Regierungsinformationsbüros in Gaza, die Verantwortlichkeit des Sicherheitsrates und der internationalen Gemeinschaft für das Vergehen im Kamal Adwan-Krankenhaus und äußerte: „Wir hegen kein Vertrauen in die internationale Gemeinschaft.“