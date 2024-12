Araghchi: Wir streben Frieden, Stabilität und die Bildung einer integrativen Regierung in Syrien an

In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Omans Außenminister Badr al-Busaidi am heutigen Montagmorgen, 1. Januar, stellte Araghchi fest, dass sich die bilateralen Beziehungen in einer Vielzahl von Bereichen ausweiten. „Wir haben immer wieder regionale Konsultationen durchgeführt, und heute haben wir ein umfassendes Gespräch über die bilateralen Beziehungen geführt.“ Die Wirtschaftskommissionen der beiden Länder werden im nächsten Monat in Maskat zusammenkommen.

Er erklärte weiter: „Es gibt erhebliche Fortschritte, das Handelsvolumen wird sich bis 2023 im Vergleich zu 2020 mehr als verdreifachen.“ Im vergangenen Jahr wurden 2,5 Milliarden Dollar im bilateralen Handel erzielt.

Araghchi betonte: „Wir führen herzliche Gespräche über regionale Belange. Wir sind uns einig, dass ein Waffenstillstand im Gazastreifen unverzüglich umgesetzt werden muss und dass humanitäre Hilfe die Bevölkerung erreichen darf.

In Bezug auf Syrien erklärte er: „Wir haben einen umfassenden Dialog geführt und sind uns einig in unserem Engagement für die Wahrung der territorialen Integrität Syriens, der Einheit und des Schutzes aller ethnischen Gruppen und Religionen bei gleichzeitiger Bildung einer integrativen Regierung.“ Die Haltung des Irans stimmt mit der des Omans und anderer wichtiger regionaler Staaten überein, und wir alle setzen uns für die Unabhängigkeit und Stabilität Syriens ein.

Zum Thema Jemen erklärte er: „Wir haben ein Gespräch geführt und die Angriffe der Vereinigten Staaten und Israels auf jemenitisches Gebiet scharf verurteilt.“ Wir betonen die Bedeutung der territorialen Integrität und Einheit des Jemen und erwarten die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen, um jegliche Verschwörung zu verhindern, die zu einem weiteren Konflikt führen könnte.

Darüber hinaus ging Araghchi auf den Austausch von Botschaften zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran über Oman ein und betonte, dass die omanische Regierung stets bereit gewesen sei, die Beziehungen zwischen dem Iran und bestimmten anderen Ländern zu erleichtern. Wir haben die Beiträge der omanischen Verbündeten zu den Atomverhandlungen sowohl vor als auch nach dem Rückzug der USA stets sehr geschätzt.

Er fuhr fort: „Während dieses Besuchs wurden keine Nachrichten ausgetauscht. Wir erhalten derzeit keine Botschaften aus dem Oman und kommunizieren weiterhin mit den USA über die Schweizer Botschaft, sofern dies erforderlich ist.

Badr al-Busaidi, der Außenminister Omans, übermittelte dem Iran ebenfalls seine Grüße im Namen des Volkes und der Führung Omans und drückte seine Zufriedenheit darüber aus, in Teheran zu sein. „Mein Treffen mit Herrn Araghchi war produktiv.“ Er erklärte, diese Gespräche seien ein Zeichen für die tiefgreifenden historischen Verbindungen zwischen unseren beiden Nationen.

Er erklärte weiter: „Es ist mir eine Ehre, Herrn Pezeshkian eine schriftliche Botschaft Seiner Majestät des Sultans zu übermitteln.“ Diese Botschaft ist Bestandteil der laufenden Konsultationen und unterstreicht die Bedeutung der Förderung von für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen zwischen den beiden Nationen und unseren jeweiligen Personen und Regionen.

Al-Busaidi schloss: „Wir haben heute verschiedene Themen erörtert, darunter auch Folgemaßnahmen in verschiedenen Bereichen, und sind übereingekommen, neue Schritte zum Ausbau der Handelsbeziehungen und zur Erleichterung des Transports zu unternehmen.“

Er schloss: „Wir haben über die palästinensische Frage sowie über regionale und internationale Entwicklungen beraten, mit besonderem Schwerpunkt auf Syrien und Libanon.“ Ich danke dem Minister für den herzlichen Empfang und unterstreiche die Bedeutung unserer laufenden Zusammenarbeit zum beiderseitigen Vorteil des iranischen und des omanischen Volkes.

Al-Busaidi bestätigte, dass Oman die Politik der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten von Ländern unterstützt, ähnlich der iranischen Haltung zur Situation in Syrien. Wir betonen, wie wichtig es ist, die Unabhängigkeit, territoriale Integrität und Souveränität Syriens zu wahren, und wir hoffen, dass Syrien seine internationale Rolle wahrnehmen kann. Wir arbeiten mit dem Golf-Kooperationsrat zusammen, um Syriens Unabhängigkeit zu unterstützen und diese gemeinsamen Ziele zu erreichen.