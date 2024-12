New York Times bestätigt das Scheitern der Zionisten bei der Eindämmung der Angriffe der jemenitischen Ansarollah

Teheran (IRNA) - Die New York Times berichtete in einem Artikel über das Scheitern Tel Avivs bei der Eindämmung der Angriffe der jemenitischen Ansarollah und schrieb, dass Israel sich aufgrund des Mangels an Geheimdienstinformationen zur Bekämpfung dieses Feindes an andere Länder wendet und versucht, es als internationales Problem darzustellen.

Die New York Times schrieb, dass die jemenitische Ansarollah, die den Großteil des Nordjemens kontrolliert und etwa 1.600 Kilometer von Israel entfernt ist, mit ihren nächtlichen Angriffsserien auf Israel den Bewohnern buchstäblich den Schlaf geraubt hat. Analysten sagen, dass Israel aufgrund des Mangels an genauen Informationen über den Aufenthaltsort der Anführer dieser Gruppe und ihrer Munitionsdepots herausgefordert wird und sich bemüht, sie zu stoppen. Der Bericht der New York Times fährt fort: Die jemenitische Ansarollah hat kürzlich ihre Angriffe auf Israel verstärkt und in den letzten Tagen fast jede Nacht ballistische Raketen auf Israel abgefeuert. Israels Vergeltungsschläge auf den Flughafen von Sanaa und andere jemenitische Infrastrukturen haben ihre Entschlossenheit nicht erschüttert. Die jemenitischen Houthis haben jahrelang der Aggression der von Saudi-Arabien geführten Koalition, den Angriffen der von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützten Kräfte und den Bombardierungen durch die USA und Großbritannien widerstanden und zeigen nun auch gegenüber Israel Widerstandskraft.