Ansar Allah-Bewegung: 13 Operationen gegen Israel durchgeführt

Laut IRNA, unter Berufung auf den katarischen Sender Al Jazeera, erklärte die Gruppe, dass diese Angriffe zur militärischen Unterstützung des Gazastreifens erfolgten.

Yahya Sari'a, der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, gab in einem Bericht Details zu diesen Operationen bekannt, von denen die meisten das Gebiet um Tel Aviv im Zentrum Israels zum Ziel hatten.

Laut Sari'a wurden diese Angriffe vom 19. Dezember bis zum Samstag (9. Dey nach iranischem Kalender) hauptsächlich mit Hyperschall-Ballistikraketen durchgeführt.

Am Samstag griff Ansarollah auch den Luftwaffenstützpunkt Nevatim im Süden Israels in der Negev-Region mit einer ballistischen "Palästina 2" Hyperschallrakete an.

Laut den jemenitischen Streitkräften war dieser Angriff erfolgreich.

Zuvor wurde am Freitag berichtet, dass der Ben-Gurion-Flughafen in der Nähe von Tel Aviv mit einer Hyperschallrakete angegriffen wurde.

Dieser Angriff erfolgte als Reaktion auf israelische Luftangriffe auf Sanaa und Hodeidah in den letzten Tagen.

Die jemenitischen Streitkräfte haben gedroht, ihre Ziele in Israel auszuweiten und auf jegliche Eskalation seitens Tel Avivs mit Gegenmaßnahmen zu reagieren.