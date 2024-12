50 palästinensische Gefangene erlitten in israelischen Gefängnissen den Märtyrertod

Ein 51-jähriger palästinensischer Gefangener namens „Ashraf Muhammad Fakhri Abd Abu Wardeh“ starb im „Soruka“-Krankenhaus in den besetzten Gebieten als Märtyrer.

Der Verein für Gefangenen- und Freigelassenenangelegenheiten und der Palästinensischer Gefangenenclub gaben in einer Erklärung bekannt, dass dieser palästinensische Gefangene am Freitag vom Negev-Gefängnis in das Soroka-Krankenhaus verlegt wurde.

Nach Angaben dieser beiden Organisationen, die die Rechte palästinensischer Gefangener verteidigen, wurde Ashraf Abu Warde am 20. November 2023 vom zionistischen Regime gefangen genommen. Nach Angaben der Familie von Abu Warde hatte er keine körperlichen Probleme.

Mit dem Märtyrertod dieses Gefangenen ist die Zahl der palästinensischen Gefangenen und Häftlinge in den Gefängnissen des zionistischen Regimes seit Beginn des völkermörderischen Krieges gegen die Menschen in Gaza auf 50 Märtyrer gestiegen.