Die Zahl der Märtyrer im Gazastreifen steigt auf 45.484 Menschen

Das Gesundheitsministerium von Gaza gab bekannt, dass das zionistische Regime in den letzten 24 Stunden zwei weitere Verbrechen gegen palästinensische Familien begangen hat, bei denen 48 Menschen den Märtyrertod erlitten und 52 Menschen verletzt wurden.

Einschließlich dieser Zahl beträgt die Zahl der Märtyrer im Gazastreifen seit Beginn des Krieges am 7. Oktober 2023 45.484 Menschen und die Zahl der Verwundeten 108.90 Menschen.

Der Leiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) sagte in einer Erklärung, dass Kinder in Gaza aufgrund des Mangels an Unterkünften aufgrund von Kälte und Frost sterben.

„Die Lieferung von Decken und anderen Hilfsgütern für den Winter wartet seit mehreren Monaten auf die Genehmigung Israels (des Regimes), in den Gazastreifen einzureisen“, fuhr Philippe Lazzarini fort.