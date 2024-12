Iran hat sich von der Japan Expo zurückgezogen

„Fatemeh Mohajerani“ gab heute, Samstag, bekannt: Als Ergebnis umfassender interner Untersuchungen zu den Teilnahmebedingungen an der Japan Expo und den damit verbundenen Einschränkungen sei nach Angaben des Sachbearbeiters die Entscheidung endgültig gefallen zurückziehen.

In diesem Zusammenhang sagte Mohammad Sadegh Qanadzadeh, Stellvertreter der Handelsorganisation des Iran, in einem Interview mit dem IRNA-Reporter über den Grund für den Rückzug Irans von der Teilnahme an der Japan Expo: Iran beabsichtigte, an der Japan Expo teilzunehmen, zog sich jedoch zurück, weil Japan nicht kooperierte und die Infrastruktur nicht bereit war.

Die Expo 2025 Osaka Kansai, Japan, gehört zur Kategorie der Weltausstellungen, die alle 5 Jahre stattfinden.

Diese globale Veranstaltung findet vom 13. April bis 13. Oktober 2025 mit dem Thema der Gestaltung der zukünftigen Gesellschaft für das menschliche Leben statt.

Das Hauptthema der Expo Japan ist die Gestaltung der zukünftigen Gesellschaft für das menschliche Leben. In dieser Ausstellung werden drei Themen als Untertitel dieser Ausstellung definiert: Menschenleben retten, Menschenleben stärken und drittens Menschenleben verbinden.