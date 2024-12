Irans Nichtölexporte belaufen sich auf 43 Mrd. und 140 Mio. USD

„Froud Asgari“ sagte am Samstag: Im genannten Zeitraum erreichten die Nichtölexporte des Landes 43,140 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 18 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Laut Asgari sank das Gewicht der Importe des Landes in diesem Zeitraum um 3,16 % und erreichte 27 Millionen und 941.000 Tonnen.

Asgari gab an, dass das Gewicht der Nichtölexporte in den neun Monaten dieses Jahres 116.348.000 Tonnen betrug, was einem Anstieg von 13,77 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

'Der durchschnittliche Zollwert jeder Tonne exportierter Waren des Landes ist in 9 Monaten dieses Jahres um 3,74 % auf 371 Dollar gestiegen.', fuhr er fort.

Ihm zufolge wurden in diesem Zeitraum 50,7 Millionen Tonnen petrochemischer Produkte im Wert von 19,7 Milliarden Dollar exportiert, was einer Gewichtszunahme von 33,25 % und einer Wertsteigerung von 32 % entspricht.