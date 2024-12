Die Menschen im Jemen verteidigen Palästina kompetent

In einem Interview mit Al-Masirah betonte Hossein Salami: „Die Jemeniten werden ihren Widerstand so fortsetzen, wie sie es bis jetzt mit Würde und Ehre getan haben, durch die Gnade Gottes, und am Ende werden sie siegen.“

„Der Widerstand hat nicht nachgelassen und jeder wird Zeuge, wie die Jemeniten Palästina kompetent verteidigen und jeden Freitag zur Unterstützung von Gaza marschieren“, fügte er hinzu.

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte gab in einer Erklärung bekannt, dass sie im Rahmen der Unterstützung der palästinensischen Nation und als Reaktion auf die Verbrechen des zionistischen Regimes den zionistischen Flughafen „Ben Gurion“ in Jaffa mit der Rakete „Palestine 2“ angegriffen hätten.

In dieser Erklärung heißt es, dass die Rakete ihr Ziel traf und dieser Einsatz zur Verletzung mehrerer Zionisten führte und den Betrieb des Flughafens lahmlegte.