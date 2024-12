Teheran (IRNA) - Der Leiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) sagte in einer Erklärung, dass Kinder in Gaza aufgrund des Mangels an Unterkünften aufgrund von Kälte und Frost sterben.

„Die Lieferung von Decken und anderen Hilfsgütern für den Winter wartet seit mehreren Monaten auf die Genehmigung Israels (des Regimes), in den Gazastreifen einzureisen“, fuhr Philippe Lazzarini fort. „Es sollte ein sofortiger Waffenstillstand vereinbart und die Einfuhr lebenswichtiger Hilfsgüter in den Gazastreifen zugelassen werden“, bemerkte er. „Derzeit ist es notwendiger denn je, den Gazastreifen im Winter mit der nötigen Ausrüstung zu versorgen“, schloss er.