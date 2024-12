Treffen der Außenminister Irans und Chinas

Seyyed Abbas Araghchi, der auf offizielle Einladung des chinesischen Außenministers Peking besuchte, traf sich heute mit Wang Yi.

Am Donnerstag kündigte der Sprecher des Außenministeriums den Besuch von Seyyed Abbas Araghchi in China an, um sich über die bilateralen Beziehungen und den Umsetzungsprozess des umfassenden Kooperationsprogramms mit den chinesischen Behörden auszutauschen.

„Araghchis Besuch in Peking, der auf offizielle Einladung des chinesischen Außenministers Wang Yi stattfinden wird, beginnt am Freitag“, fügte er hinzu.