Teheran (IRNA) - Der stellvertretende Polizeichef des Landes sagte: „Die illegale Präsenz von Drittstaaten in der Region ist der Grund für die Unzufriedenheit der Menschen in den Golfstaaten, und diese illegale Präsenz sollte so schnell wie möglich beendet werden.“

Mit Blick auf die kulturelle und historische Verbindung der Länder der Region untereinander, insbesondere der Länder am Persischen Golf, erklärte Ghasem Rezaei: „Die Nationen der Region sind mit den Spannungen und der militärischen Präsenz von Drittländern in der Region nicht einverstanden.“ „Heute versuchen die Feinde, die Ressourcen der Länder in der Region zu plündern, was die Nationen verhindern müssen“, stellte er fest.