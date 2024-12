Wiedereröffnung der iranischen Botschaft hängt von der Leistung der syrischen Machthaber ab

„Fateme Mohajerani“ antwortete auf eine Frage zu den jüngsten Entwicklungen in Syrien und den Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu ihren Worten gestern in der wöchentlichen Pressekonferenz mit Reportern: Der Iran wird eine Entscheidung entsprechend der Leistung und Politik der herrschenden Strömungen in Syrien treffen.

'Wie Sie wissen, ist die aktuelle Lage in Syrien nicht klar.', fuhr sie fort.

Die Regierungssprecherin erklärte, es sei nicht klar, wie und mit welchem ​​Zweck und mit welcher Begründung einige Länder plötzlich ihre Haltung gegenüber Syrien geändert hätten.

'Die Islamische Republik Iran werde eine Entscheidung in dieser Angelegenheit entsprechend dem Verhalten und der Leistung der Machthaber von Syrien treffen.', fügte sie hinzu.