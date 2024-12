Irans Brief an den Sicherheitsrat bezüglich der Übernahme der Verantwortung Israels für die Ermordung von Ismail Haniyeh

Der Botschafter und Ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen gab in einem Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Sicherheitsrat bekannt: „Dass Israel seine Verantwortung für dieses abscheuliche Verbrechen anerkennt, bestätigt die Rechtmäßigkeit der Reaktion der Verteidigung und Teherans anhaltende Position, dass das israelische Regime die größte Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit der Region und der Welt darstellt.“

„Dieses offene Eingeständnis ist das erste Mal, dass das israelische Regime öffentlich seine Verantwortung für dieses abscheuliche Verbrechen akzeptiert“, fügte Amir Saeid Irvani hinzu. „Dieses Eingeständnis der Ermordung eines politischen Führers in einem der Mitgliedsländer der Vereinten Nationen zeigt einmal mehr die internationale Verantwortung des israelischen Regimes für seine terroristischen und aggressiven Aktionen“, betonte er. „Diese Aktion bekräftigt auch die Legitimität und Rechtmäßigkeit der Verteidigungsreaktion Irans am 1. Oktober 2024 und die anhaltende Position Irans, dass das israelische Regime weiterhin die größte Bedrohung für den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit darstellt“, stellte er fest.