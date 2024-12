Die Iranerin wird Zweite im Gewichtheben in Asien

Die Gewichtheberwettbewerbe der asiatischen Junioren- und Jugendmeisterschaft wurden in Doha mit dem 87-kg-Wettbewerb für Mädchen fortgesetzt.

In den Wettbewerben dieser Kategorie und in der Jugendalterskategorie gewann Kijan Maghsoudi drei Silbermedaillen der Asiatischen Jugend, indem sie Rekorde von 94 kg im Einzelschlag und 115 kg im Doppelschlag aufstellte, bei einem Gesamtgewicht von 209 kg.

In dieser Kategorie war auch Seyyedeh Masoumeh Hosseini vertreten, die mit insgesamt 189 kg (86 kg Einzelschlag und 103 kg Doppelschlag) zwar alle drei iranischen Rekorde im Superschwergewicht in der Altersklasse der Junioren brach, aber auch in der Altersklasse der Jugendlichen den fünften Platz belegte.