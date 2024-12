Klage gegen die University of Michigan in den USA wegen der Unterdrückung von Palästina-Unterstützern und der Verletzung der Meinungsfreiheit

Laut einem Bericht von "Middle East Eye" wurde die Klage kürzlich vor einem lokalen Gericht in Detroit eingereicht. In der Klage wird die University of Michigan beschuldigt, das Recht der Studenten auf Meinungsfreiheit gemäß der Verfassung und den entsprechenden Bestimmungen und Unterstützungsmechanismen zu verletzen.

Der Bericht fügte hinzu, dass sechs aktuelle und ehemalige Studenten die Universität auch für die Einleitung beispielloser disziplinarischer Maßnahmen gegen Studenten verantwortlich machen, die aufgrund der freien Äußerung ihrer Gedanken ins Visier genommen wurden.

Die Kläger argumentieren auch, dass disziplinarische Maßnahmen an der Universität in unterschiedlichem Maße und basierend auf rassistischen Aspekten gegen sie ergriffen wurden, sodass sie entweder aus akademischen Positionen entlassen oder auf schwarze Listen für zukünftige Anstellungen gesetzt wurden.

In den USA begannen die studentischen Proteste gegen das israelische Regime nach den verheerenden Angriffen dieses Regimes auf den Gazastreifen. Human Rights Watch und Amnesty International haben die Maßnahmen des israelischen Regimes im Gazastreifen als Völkermord bezeichnet.

Studentische Proteste wurden im Studienjahr 2023 zu einem alltäglichen Phänomen an US-amerikanischen Universitäten und finden auch in diesem Jahr vereinzelt statt. Menschenrechtsorganisationen geben an, dass Universitäten und die US-Regierung die Meinungsfreiheit unterdrücken.

Studenten der Gruppe "Justice for Palestine" reichten im September 2024 (Shahrivar) eine Klage gegen ihre Universität ein, weil diese eine Veranstaltung mit dem Titel "Religiöse Erweckung" zum Gedenken an die Märtyrer von Gaza verhinderte. Ein Bundesrichter entschied, dass die Universität diese Veranstaltung nicht verhindern darf.

Ein unter der Kontrolle der Republikaner stehendes Komitee im US-Repräsentantenhaus behauptet, dass Universitätspräsidenten Antisemitismus in den akademischen Einrichtungen tolerieren, und der Direktor der nationalen Sicherheit der USA erklärte, dass der Iran studentische Aktivitäten zugunsten Palästinas unterstützt.