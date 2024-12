Ansar Allah: Der „Neue Nahost“ wird Netanyahu in den Griff bekommen

Laut einem Bericht von IRNA am Dienstag, schrieb Hazam al-Asad, Mitglied des Politischen Büros von Ansar Allah, auf seinem X-Profil: „Wir werden unsere militärischen Operationen fortsetzen, bis die Angriffe des zionistischen Regimes auf das palästinensische Volk in Gaza ein Ende finden.“

Er betonte weiter: „Benjamin Netanyahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, wird erkennen, dass der Traum vom Neuen Nahen Osten nichts anderes ist als das Unglück, das ihn und sein importiertes Regime treffen wird.“

Am Vorabend verkündeten die jemenitischen Streitkräfte, dass sie zwei militärische Objekte des zionistischen Regimes in den Gebieten Jaffa und Ashkelon in den besetzten palästinensischen Territorien mit zwei „Yafa“-Drohnen attackiert hätten.

In einer Erklärung unterstrichen die Streitkräfte Jemens: „Im Kontext unserer Unterstützung für das unterdrückte palästinensische Volk und die palästinensischen Märtyrer sowie als Reaktion auf die Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza und im Rahmen der fünften Phase unserer Gegenoffensive gegen die Besatzungstruppen im ‚Fath al-Maw’ud‘-Kampf und dem heiligen Dschihad haben wir auf die Aggression dieses Regimes gegen unser Land reagiert und zwei militärische Operationen durchgeführt.“

Die Streitkräfte Jemens erklärten: „Im Rahmen der ersten Operation wurde ein militärisches Ziel des zionistischen Gegners in der besetzten Region Ashkelon mit einer ‚Yafa‘-Drohne attackiert, und diese Aktion erwies sich als erfolgreich.“

Während der zweiten Operation wurde ein militärisches Ziel der Besatzungstruppen in der besetzten Region Jaffa von einer weiteren „Yafa“-Drohne angegriffen, wobei das Ziel genau getroffen wurde.

In der Erklärung wurde ebenfalls hervorgehoben, dass die jemenitischen Streitkräfte ihre militärischen Aktionen gegen das zionistische Feindregime fortführen werden, um auf den Appell des Widerstands der Palästinenser im Gazastreifen einzugehen und den Anliegen der freien Menschen von Jemen, der arabischen Welt sowie der islamischen Welt gerecht zu werden. Die Aussetzung dieser Operationen erfolgt ausschließlich bei Beendigung der Aggression gegen Gaza und Aufhebung der Blockade dieses Gebietes.

Nach Angaben der IRNA hat die jemenitische Armee in den letzten Monaten im Zuge der Operation „Sturm des al-Aqsa“ und zur Unterstützung des Widerstands des palästinensischen Volkes im Gazastreifen mehrere zionistische Schiffe oder Schiffe, die sich auf dem Weg in die besetzten Gebiete befanden, im Roten Meer und in der Straße von Bab al-Mandab angegriffen.

Während dieses Zeitraums hat auch die jemenitische Armee mehrere erfolgreiche Raketen- und Drohnenangriffe auf die okkupierten Territorien, insbesondere auf Tel Aviv, unternommen.

Die jemenitische Armee hat sich dazu verpflichtet, die Angriffe auf Schiffe des zionistischen Regimes oder auf Schiffe, die sich auf dem Weg in die besetzten Gebiete befinden, im Roten Meer fortzusetzen, solange das zionistische Regime seine Angriffe auf Gaza nicht unterlässt.