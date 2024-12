Laut IRNA gab das Büro des irischen Premierministers am Montag in einer Erklärung bekannt, dass Harris in einem Telefongespräch mit Mahmoud Abbas, dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, erneut einen dauerhaften Waffenstillstand in Gaza, die freie Lieferung humanitärer Hilfe in diesen Streifen und die Freilassung zionistischer Gefangener forderte.

Er beschrieb die Tötung von Palästinensern durch das zionistische Regime als "gewissenlose humanitäre Katastrophe" und fügte hinzu: Frieden auf der Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung sollte das Ziel der internationalen Gemeinschaft im Jahr 2025 sein.

Der irische Premierminister betonte, dass sein Land weiterhin bei jeder Gelegenheit und auf jeder internationalen Tribüne seine Stimme und seinen Einfluss nutzen werde, um einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen.

Dies geschieht, während das zionistische Regime seine Botschaft in Irland aufgrund dessen, was es als feindselige Politik Dublins gegenüber diesem Regime bezeichnete, geschlossen hat.

In diesem Zusammenhang sagte Gideon Sa'ar, der Außenminister des zionistischen Regimes: "Wir haben unsere Botschaft in Irland geschlossen, nachdem dieses Land die roten Linien in den Beziehungen zu Israel überschritten hat."

Das zionistische Regime hat seit dem 7. Oktober 2023 einen verheerenden Krieg gegen die Bewohner des Gazastreifens geführt, der neben massiven Zerstörungen und tödlicher Hungersnot zum Tod und zur Verletzung von Tausenden von Palästinensern geführt hat, von denen die meisten Frauen und Kinder sind.

Das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen gab am Montag bekannt, dass seit Beginn der Angriffe des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen am 7. Oktober 2023 45.317 Palästinenser getötet und 107.713 weitere verletzt wurden.