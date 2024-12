38 Israelis im nördlichen Gazastreifen getötet

Laut IRNA, unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur SAMA, berichtete die israelische Rundfunk- und Fernsehanstalt, dass diese Personen im nördlichen Gazastreifen und seit Beginn der jüngsten militärischen Operation (im November) Israels in Jabalia getötet wurden.

In diesem Zusammenhang räumte die Armee des zionistischen Regimes ein, dass bei den heutigen Kämpfen im nördlichen Gazastreifen drei Soldaten des Regimes getötet wurden.

Die zionistische Armee gab bekannt, dass diese Personen zur Kfir-Brigade gehörten und bei einer Bombenexplosion in Beit Hanoun getötet wurden.

Der Sprecher der Armee des zionistischen Regimes berichtete auch, dass während der Feldoperationen ein Vorfall zu heftigen Zusammenstößen mit den palästinensischen Widerstandskräften führte.

Andererseits gaben die Izzeddin al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas, bekannt, dass sie einen Merkava-Panzer mit einer Landmine in einem Gebiet nördlich des Al-Nuseirat-Lagers im Zentrum des Gazastreifens zerstört haben.

Al-Qassam erklärte in einer Mitteilung: "Unsere Kämpfer haben einen 'Ribot'-Truppentransporter und einen Merkava-Panzer mit einer Yassin-105-Granate angegriffen und eine Quadcopter-Drohne im Gebiet Al-Mukhayam Al-Jadid nördlich des Al-Nuseirat-Lagers abgeschossen."

Die Al-Qassam-Brigaden gaben heute auch bekannt, dass ihre Kämpfer in einer komplexen Sicherheitsoperation drei zionistische Soldaten, die mit der Bewachung eines Gebäudes beauftragt waren, in dem sich Zionisten versteckt hielten, mit Kaltwaffen getötet haben.

Der Krieg in Gaza geht in seinen 444. Tag, während das palästinensische Gesundheitsministerium von anhaltenden Massakern an Familien in der Region in den letzten Stunden berichtet und dass die Zahl der Märtyrer auf 45.317 Palästinenser und die der Verletzten auf 107.713 Palästinenser seit dem 7. Oktober 2023 gestiegen ist.

Andererseits berichtete das zionistische Medium "Haaretz", dass die israelische Armee 70 Prozent der Häuser und Gebäude im Jabalia-Flüchtlingslager im nördlichen Gaza vollständig zerstört hat und dieses Gebiet zu einer Geisterstadt geworden ist.