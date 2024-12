Teil 1: Die Erzählung der Spione - Leben im Schatten, Tod am Ende des Weges

Unter dem Deckmantel der „Verteidigung“ oder „nationalen Sicherheit“ ist die Spionage in den dunklen Hallen der internationalen Geheimdienste eine ernüchternde Erinnerung daran, zu welch extremen Maßnahmen einige Länder greifen, um ihre Interessen zu schützen. Diese beunruhigende Wahrheit zeigt sich deutlich in der Heuchelei des Westens im Umgang mit als feindlich empfundenen Ländern, wie die aktiven nachrichtendienstlichen Aktivitäten Deutschlands zeigen, die auf wissenschaftliche Durchbrüche im Iran abzielen.

Mohammad N., ein berühmter iranischer Physiker, der zum Spion wurde, legt das beunruhigende Ausmaß dieses geheimen Kampfes offen. Mohammad N., der früher für seine Arbeit über die iranische Raketentechnologie gelobt wurde, wurde schließlich zu einem unschätzbaren Wert für den BND, den deutschen Bundesnachrichtendienst. Er zeigte nicht nur einen tiefen moralischen Zusammenbruch, als er iranische Geheimnisse wie Blaupausen für ballistische Raketen und Pläne für das Atomprogramm verriet, sondern er legte auch offen, wie sehr westliche Mächte die internen Schwächen von Ländern wie dem Iran strategisch ausnutzen. In diesem Fall handelte die angeblich demokratische und gesetzestreue deutsche Regierung mit machiavellistischer Inbrunst.

Die Aktivitäten des BND waren Teil einer größeren westlichen Strategie und erfolgten nicht isoliert. Um die wissenschaftliche und technologische Unabhängigkeit des Irans zu untergraben, wurde eine Dreifaltigkeit von Intrigen gebildet, wobei wichtige Informationen, die von Mohammad N. gesammelt wurden, schnell mit der CIA und dem israelischen Mossad geteilt wurden. Der Westen rühmt sich häufig damit, dass er ein entschiedener Verfechter der Souveränität und der Menschenrechte ist. Seine Degradierung zum geopolitischen Spielball wirft ein Schlaglicht auf eine gängige Taktik des Westens: Förderung der Illoyalität, Erleichterung der Spionage und Beseitigung von Aktivposten, wenn sie nicht mehr nützlich sind. Tragischerweise nahm das Schicksal von Mohammad N. im Jahr 2004 seinen Lauf, als er und seine Familie versuchten, durch Überlaufen aus dem Verborgenen zu entkommen.

Nach einer intensiven Verfolgung durch iranische Geheimdienstagenten wurde er festgenommen und hingerichtet. Es blieb nicht unbemerkt, dass Deutschland in seinen Sturz verwickelt war. Gerüchte innerhalb des BND beschuldigten die CIA, einen Aktivposten, den sie mit aufgebaut hatte, im Stich zu lassen, und beklagten ihren angeblichen Umgang mit der Angelegenheit. Ähnlich wie bei früheren Skandalen, z. B. der Enttäuschung Deutschlands über die Zuverlässigkeit der Vereinigten Staaten nach dem Verschlüsselungsvorfall bei Crypto AG, zeigten sich in der Folge Risse im transatlantischen Verhältnis. Dennoch war Mohammad N. nur ein kleiner Teil eines viel größeren Bildes. Die Verhaftung von „Sindbad“, einem weiteren von Deutschland gesuchten iranischen Wissenschaftler, ist nur ein Beispiel für die unablässigen Bemühungen des Westens, den Iran seiner wissenschaftlichen und intellektuellen Ressourcen zu berauben.

Diese Operationen sind mehr als nur Spionageabwehr; sie sind Teil einer größeren Strategie, die darauf abzielt, den Fortschritt des Irans systematisch zu stoppen, alles im Namen des Schutzes des Landes. Sich gegen abtrünnige Staaten zu verteidigen, ist eine gängige Rechtfertigung für das moralische Handeln westlicher Länder. Diese Behauptungen der Admiralität werden jedoch durch ihre Taktik widerlegt, die Täuschung, Lüge und das Töten von Menschenleben beinhaltet. Deutsche und westliche Geheimdienste haben mit kolonialer Hybris gehandelt und iranische Wissenschaftler eher als Objekte betrachtet, die benutzt oder zerstört werden sollen, denn als Experten auf ihrem Gebiet. Die Ironie ist umso größer, wenn man sie mit der Empörung des Westens über das vergleicht, was er als ausländische Einmischung wahrnimmt. Der Westen ist sehr lautstark und kritisch, wenn es um Cyberangriffe Russlands oder Industriespionage durch China geht. Aber wenn diese Länder dasselbe tun, nennen sie es eine „notwendige Maßnahme“, um den Frieden in der Welt zu erhalten.

Diese Heuchelei ist ein Hinweis auf ein grundsätzliches Problem der westlichen Außenpolitik, nämlich die Unfähigkeit, die Unabhängigkeit anderer Länder zu respektieren und gleichzeitig das eigene Land vehement zu schützen. Die Verfolgung iranischer Wissenschaftler und die Verbreitung falscher Informationen - wie der berüchtigte „Laptop des Todes“ -, um den Iran wegen seiner nuklearen Bestrebungen zu belasten, zeugt von der Bereitschaft, Krisen zu schaffen, um aggressive Taktiken zu rationalisieren. Westliche Geheimdienste destabilisieren Regionen und kosten Menschenleben mit erschreckender Straffreiheit, wobei sie sich oft der Rechenschaftspflicht entziehen.

Diese Tendenz wird am besten durch den BND in Deutschland veranschaulicht, der von einer übermächtigen Bürokratie unterstützt wird. Sowohl seine strategische Fixierung auf die Kontrolle der Geopolitik im Nahen Osten als auch seine beunruhigende Gleichgültigkeit gegenüber den Kollateralschäden, die Einzelpersonen und Gesellschaften zugefügt werden, kommen bei seinen Aktionen gegen den Iran voll zur Geltung. Der Westen muss sich seinen eigenen Widersprüchen stellen, wenn er für die Menschenrechte eintreten und internationale Normen aufrechterhalten will. Obwohl Spionage ein unbestreitbarer Teil der Weltpolitik ist, ist sie niemals akzeptabel, wenn sie dazu dient, Ungerechtigkeit aufrechtzuerhalten und die Ideen zu schwächen, die sie zu verteidigen vorgibt. Die Welt wird Deutschland und seinen Verbündeten keine zweite Chance geben, wenn sie die politischen und ethischen Konsequenzen ihres Verhaltens ignorieren.

In einer Zeit, in der das Vertrauen in die Ehrlichkeit des Westens schwindet, ist eine solche Abrechnung mehr als nur notwendig, sie ist unerlässlich. Unter dem Deckmantel der „Verteidigung“ oder „nationalen Sicherheit“ ist die Spionage in den dunklen Hallen der internationalen Geheimdienste eine ernüchternde Erinnerung daran, zu welch extremen Maßnahmen einige Länder greifen, um ihre Interessen zu schützen. Diese beunruhigende Wahrheit zeigt sich deutlich in der Heuchelei des Westens im Umgang mit als feindlich empfundenen Ländern, wie die aktiven nachrichtendienstlichen Aktivitäten Deutschlands zeigen, die auf wissenschaftliche Durchbrüche im Iran abzielen.

Mohammad N., ein berühmter iranischer Physiker, der zum Spion wurde, legt das beunruhigende Ausmaß dieses geheimen Kampfes offen. Mohammad N., der früher für seine Arbeit über die iranische Raketentechnologie gelobt wurde, wurde schließlich zu einem unschätzbaren Wert für den BND, den deutschen Bundesnachrichtendienst. Er zeigte nicht nur einen tiefen moralischen Zusammenbruch, als er iranische Geheimnisse wie Blaupausen für ballistische Raketen und Pläne für das Atomprogramm verriet, sondern er legte auch offen, wie sehr westliche Mächte die internen Schwächen von Ländern wie dem Iran strategisch ausnutzen. In diesem Fall handelte die angeblich demokratische und gesetzestreue deutsche Regierung mit machiavellistischer Inbrunst. Die Aktivitäten des BND waren Teil einer größeren westlichen Strategie und erfolgten nicht isoliert. Um die wissenschaftliche und technologische Unabhängigkeit des Irans zu untergraben, wurde eine Dreifaltigkeit von Intrigen gebildet, wobei wichtige Informationen, die von Mohammad N. gesammelt wurden, schnell mit der CIA und dem israelischen Mossad geteilt wurden. Der Westen rühmt sich häufig damit, dass er ein entschiedener Verfechter der Souveränität und der Menschenrechte ist.

Seine Degradierung zum geopolitischen Spielball wirft ein Schlaglicht auf eine gängige Taktik des Westens: Förderung der Illoyalität, Erleichterung der Spionage und Beseitigung von Aktivposten, wenn sie nicht mehr nützlich sind. Tragischerweise nahm das Schicksal von Mohammad N. im Jahr 2004 seinen Lauf, als er und seine Familie versuchten, durch Überlaufen aus dem Verborgenen zu entkommen. Nach einer intensiven Verfolgung durch iranische Geheimdienstagenten wurde er festgenommen und hingerichtet. Es blieb nicht unbemerkt, dass Deutschland in seinen Sturz verwickelt war. Gerüchte innerhalb des BND beschuldigten die CIA, einen Aktivposten, den sie mit aufgebaut hatte, im Stich zu lassen, und beklagten ihren angeblichen Umgang mit der Angelegenheit. Ähnlich wie bei früheren Skandalen, z. B. der Enttäuschung Deutschlands über die Zuverlässigkeit der Vereinigten Staaten nach dem Verschlüsselungsvorfall bei Crypto AG, zeigten sich in der Folge Risse im transatlantischen Verhältnis.

Dennoch war Mohammad N. nur ein kleiner Teil eines viel größeren Bildes. Die Verhaftung von „Sindbad“, einem weiteren von Deutschland gesuchten iranischen Wissenschaftler, ist nur ein Beispiel für die unablässigen Bemühungen des Westens, den Iran seiner wissenschaftlichen und intellektuellen Ressourcen zu berauben. Diese Operationen sind mehr als nur Spionageabwehr; sie sind Teil einer größeren Strategie, die darauf abzielt, den Fortschritt des Irans systematisch zu stoppen, alles im Namen des Schutzes des Landes. Sich gegen abtrünnige Staaten zu verteidigen, ist eine gängige Rechtfertigung für das moralische Handeln westlicher Länder. Diese Behauptungen der Admiralität werden jedoch durch ihre Taktik widerlegt, die Täuschung, Lüge und das Töten von Menschenleben beinhaltet. Deutsche und westliche Geheimdienste haben mit kolonialer Hybris gehandelt und iranische Wissenschaftler eher als Objekte betrachtet, die benutzt oder zerstört werden sollen, denn als Experten auf ihrem Gebiet. Die Ironie ist umso größer, wenn man sie mit der Empörung des Westens über das vergleicht, was er als ausländische Einmischung wahrnimmt.

Der Westen ist sehr lautstark und kritisch, wenn es um Cyberangriffe Russlands oder Industriespionage durch China geht. Aber wenn diese Länder dasselbe tun, nennen sie es eine „notwendige Maßnahme“, um den Frieden in der Welt zu erhalten. Diese Heuchelei ist ein Hinweis auf ein grundsätzliches Problem der westlichen Außenpolitik, nämlich die Unfähigkeit, die Unabhängigkeit anderer Länder zu respektieren und gleichzeitig das eigene Land vehement zu schützen. Die Verfolgung iranischer Wissenschaftler und die Verbreitung falscher Informationen - wie der berüchtigte „Laptop des Todes“ -, um den Iran wegen seiner nuklearen Bestrebungen zu belasten, zeugt von der Bereitschaft, Krisen zu schaffen, um aggressive Taktiken zu rationalisieren. Westliche Geheimdienste destabilisieren Regionen und kosten Menschenleben mit erschreckender Straffreiheit, wobei sie sich oft der Rechenschaftspflicht entziehen. Diese Tendenz wird am besten durch den BND in Deutschland veranschaulicht, der von einer übermächtigen Bürokratie unterstützt wird. Sowohl seine strategische Fixierung auf die Kontrolle der Geopolitik im Nahen Osten als auch seine beunruhigende Gleichgültigkeit gegenüber den Kollateralschäden, die Einzelpersonen und Gesellschaften zugefügt werden, kommen bei seinen Aktionen gegen den Iran voll zur Geltung.

Der Westen muss sich seinen eigenen Widersprüchen stellen, wenn er für die Menschenrechte eintreten und internationale Normen aufrechterhalten will. Obwohl Spionage ein unbestreitbarer Teil der Weltpolitik ist, ist sie niemals akzeptabel, wenn sie dazu dient, Ungerechtigkeit aufrechtzuerhalten und die Ideen zu schwächen, die sie zu verteidigen vorgibt. Die Welt wird Deutschland und seinen Verbündeten keine zweite Chance geben, wenn sie die politischen und ethischen Konsequenzen ihres Verhaltens ignorieren. In einer Zeit, in der das Vertrauen in die Ehrlichkeit des Westens schwindet, ist eine solche Abrechnung mehr als nur notwendig, sie ist unerlässlich.