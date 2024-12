Forscher der Universität Teheran entwickeln Technologie zur Erschließung von Ölschiefervorkommen

Laut einem Bericht der wissenschaftlichen Abteilung der IRNA von der Universität Teheran vom Montag wurde in diesem Forschungsprojekt zum ersten Mal im Iran die notwendige Technologie zur Ölschieferproduktion aus Ölschiefervorkommen unter Verwendung der Semi-Coke-Technologie in einem Labor- und halbtechnischen Maßstab vorgestellt.

Ziel dieses technologischen Projekts, das von Ali Shekarifard, außerordentlicher Professor an den Technischen Fakultäten, in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Tallinn aus Estland durchgeführt wurde, war die Durchführung spezieller Studien zur Exploration und Bewertung des Erschließungspotenzials der Ölschiefer in der Region Ghali Kuh in Lorestan.

Shekarifard erklärte zur Beschaffenheit von Ölschiefer und den Möglichkeiten seiner Nutzung: "Ölschiefer ist eine Art feinkörniges Sedimentgestein, das beträchtliche Mengen organischen Materials in Form von Kerogen enthält, das durch destruktive Destillation große Mengen Öl und Gas produzieren kann. Das technische Know-how und die Technologie zur Erschließung dieser Ressourcen sind jedoch das Monopol einiger weniger Länder."

Das Fakultätsmitglied der Technischen Fakultäten sagte: "Diese Forschung hat durch die Erlangung des technischen Know-hows den Weg für die Gründung einer neuen Ölschieferindustrie im Iran geebnet. Die für einen bestimmten Ölschiefer entwickelte Technologie lässt sich nicht einfach auf andere Ölschiefervorkommen übertragen. Daher muss die Technologieentwicklung für jeden Ölschiefer unter Berücksichtigung seiner lithologischen Beschaffenheit und mit dem Ziel der Risikominimierung und Leistungssicherung spezifisch erfolgen."

Er wies darauf hin, dass die Laboranalysen und -untersuchungen in diesem Projekt in drei Arbeitspaketen durchgeführt wurden und sagte: "In diesem Projekt wurden mehr als 3500 verschiedene Analysen an ausgewählten Proben durchgeführt. Basierend auf den Ergebnissen des ersten Arbeitspakets kann mit der Semi-Coke-Technologie das beste und qualitativ hochwertigste Öl aus dem Ghali Kuh-Ölschiefer gewonnen werden."

Der Leiter dieses landesweit ausgezeichneten Industrieprojekts fügte hinzu: "Das zweite Arbeitspaket zielte darauf ab, die Ölschiefergewinnungsrate durch die Semi-Coke-Methode durch Änderung der Korngrößenverteilung zu erhöhen, da eine Änderung der Korngrößenverteilung aufgrund der Änderung des Oberflächen-Volumen-Verhältnisses die Ölausbeute beeinflussen kann. Die Entfernung der karbonatischen Matrix mit Salzsäure führt zu einer 78- bis 120-prozentigen Steigerung der Ölausbeute aus dem Ölschiefer im Vergleich zur Standardprobe, und für angereicherten Ölschiefer kann die Ölproduktion auf 156 bis 194 Liter pro Tonne gesteigert werden."

Das Fakultätsmitglied der Technischen Fakultäten erklärte zum dritten Arbeitspaket des Projekts: "In diesem Paket wurden basierend auf dem erworbenen technischen Know-how mehrere Laborsysteme zur Ölschieferproduktion und ein halbtechnisches System (TRL 5) mit der Fähigkeit, die Hauptprozesse der Ölschieferproduktion zu demonstrieren, entworfen und gebaut. Außerdem wurde das erste Forschungslabor für Ölschieferpyrolyse am Institut für Erdölingenieurwesen der Universität Teheran eingerichtet und in Betrieb genommen."

Der außerordentliche Professor an der Fakultät für Chemieingenieurwesen der Technischen Fakultäten der Universität Teheran sagte abschließend: "Die Bereitstellung der effizientesten Technologie zur Erreichung der maximalen Ölschieferproduktionskapazität mit höchster Qualität und die Grundlegung des notwendigen technischen Know-hows für die Umsetzung der industriellen Pilotanlagenphase zur Ölschieferproduktion sind die besonderen Errungenschaften dieses Projekts."

Dieses Projekt wurde im Dezember 2024 vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Technologie als herausragendes nationales Industrieprojekt ausgezeichnet.