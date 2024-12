 Baghaei: Keine explizite Verbindung zur aktuellen politischen Lage in Syrien

Esmaeil Baghaei, der Sprecher des Außenministeriums, gab heute Morgen, am Montag, dem 24. Dezember, bei seiner wöchentlichen Pressekonferenz eine Stellungnahme ab, wie aus einem Bericht des IRNA-Außenpolitikreporters hervorgeht. Zu Beginn der Sitzung sprach er seine Glückwünsche zur Geburt von Fatima Zahra (s) und zum Frauentag aus, ebenso wie den Christen zur Geburt Jesu Christi (a). Er ergänzte: „Die Anschuldigungen gegen Iran sind für uns nicht neu.

Das Unterfangen von Akteuren, die Beziehungen zwischen verschiedenen Nationen zu destabilisieren, ist keineswegs neu. Die Offenheit eines ranghohen Vertreters der Vereinigten Staaten in Bezug auf die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates repräsentiert eindeutig eine Verletzung internationaler Gesetze und Rechte. Baghaei hob hervor: „Es ist unerlässlich, dass die Vereinigten Staaten für ihre Eingriffe in Iran und weiteren Nationen Rechenschaft ablegen. „Das vorliegende Problem hat historische Wurzeln, beginnend mit dem Putsch am 19. August 1953, dem erzwungenen Krieg, dem Abschuss des Airbus-Flugzeugs und den Sanktionen sowie ungesetzlichen Maßnahmen, die seit Jahrzehnten dazu verwendet werden, Druck auf Iran auszuüben.“

Der Vertreter des Außenministeriums führte fort: „Ich würde es vermeiden, das Wort ‚Verschiebung‘ im Kontext des Abkommens zwischen Iran und Russland zu gebrauchen. Es fand eine kontinuierliche und regelmäßige Beratung zwischen beiden Parteien statt, um den angemessenen Zeitpunkt für die Unterzeichnung dieses bedeutenden Dokuments zu bestimmen. Meiner Meinung nach wird dies demnächst im Rahmen eines bilateralen Besuchs abgeschlossen, und ich hoffe, dass das Dokument bis Ende Januar unterzeichnet wird. Es besteht keine unmittelbare Anbindung an die vorherrschende Strömung in Syrien.

Baghaei ergänzte: „Es gab seit geraumer Zeit Kommunikation mit syrischen Oppositionsgruppen, wobei wir hervorhoben, dass unser Engagement in Syrien darauf abzielt, den Fortschritt des IS zu unterbinden und die Ausbreitung des Terrorismus in der Region zu verhindern. Des Weiteren haben wir einen Beitrag zur Förderung politischer Prozesse in Syrien geleistet. „Bereits zuvor existierten unsere Beziehungen zu einigen dieser Oppositionsgruppen, jedoch gibt es keine unmittelbare Verbindung zur dominierenden Richtung in Syrien.“

Der Vertreter des Außenministeriums betonte: „Seit 2007 erinnert die Generalversammlung der Vereinten Nationen Israel an seine Verantwortung in Bezug auf die Einhaltung von Umweltaspekten. Ein weiteres Thema betrifft das Recht des palästinensischen Volkes auf das Eigentum an den natürlichen Ressourcen ihres Territoriums. Es gab einen Angriff auf die unterirdischen Ressourcen Palästinas, und die jüngste Resolution bezieht sich auf das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes.

Der Sprecher betonte: „Eine zusätzliche Resolution, die kürzlich von der Generalversammlung angenommen wurde, hat den Internationalen Gerichtshof (IGH) um ein Gutachten zur Politik des zionistischen Regimes hinsichtlich der Einstellung von UNRWA-Aktivitäten gebeten und gefordert, dass der IGH in dieser Angelegenheit Position bezieht.“ „Es wurden bisher keine Maßnahmen ergriffen, um die sechs vorläufigen Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs zur Beendigung des Völkermords durch das zionistische Regime umzusetzen.“

Der Sprecher des Außenministeriums erwiderte auf die Frage eines Reporters von IRNA, ob die syrische Regierung eine diplomatische Botschaft über die Türkei an den Iran übermittelt habe, mit den Worten: „Wir nutzen multilaterale Zusammenkünfte, um über gemeinsame Anliegen zu diskutieren.“ „Syrien stellt eines der Themen dar, die auf der Tagesordnung der Dialoge zwischen Iran und der Türkei verzeichnet sind.“

Er bemerkte zusätzlich: „Unsere Position in dieser Angelegenheit besteht in der Aufrechterhaltung der Souveränität und territorialen Unversehrtheit Syriens sowie in der Anerkennung des Rechtes des syrischen Volkes, sein eigenes Schicksal ohne externe Intervention zu bestimmen. Es ist von großer Bedeutung, dass sämtliche involvierten Akteure in den Entwicklungen in Syrien dieses Prinzip in der Praxis achten. Baqaei betonte weiterhin die Bedeutung dessen, dass Syrien nicht zu einem Standpunkt für das Gedeihen von Terrorismus avanciert, und unterstrich die Notwendigkeit, dass sämtliche Nationen erkennen, dass jegliche Form von Unsicherheit in einer Region auch auf benachbarte Staaten übergreifen kann.

Der Sprecher erklärte im Kontext des kürzlichen Treffens in Kairo: „Seit beinahe drei Jahrzehnten existiert die Organisation D-8, die als Forum für politische und wirtschaftliche Kooperation zwischen acht Nationen fungiert. Die jüngste Zusammenkunft in Kairo bot eine hervorragende Gelegenheit für Dialoge mit weiteren anwesenden Repräsentanten. Ägypten stellt ein wichtiges Land in der islamischen und arabischen Sphäre dar.

Er erklärte: „Iran verfolgt eine Strategie der intensivierten Kooperation mit benachbarten Staaten und strebt danach, Beziehungen zu Ländern zu kultivieren, die an einer Kooperation mit uns interessiert sind. Die Anwesenheit von Türkei, Iran und Ägypten – drei bedeutenden Akteuren in der Region – verlieh dem Gipfeltreffen der acht islamischen Länder eine besondere Bedeutung.

Der Sprecher des Außenministeriums verkündete: „Anlässlich dieses Treffens wurde ein Gipfel auf Führungsebene abgehalten, um die Lage im Libanon und in Gaza zu diskutieren. „Solche Entwicklungen erweisen sich zweifellos als bedeutend für die Perspektive und die künftigen Dialoge.“ Baqaei ergänzte: „Die Verhandlungen zwischen Iran und drei europäischen Nationen werden mit beiderseitigem Einvernehmen fortgeführt.“

Während des ersten Treffens wurde beschlossen, zukünftige Gespräche in ähnlicher Weise zu führen, jedoch nicht als Verhandlung, sondern als Dialog. Es wurden sowohl bilaterale Angelegenheiten als auch regionale und nukleare Themen erörtert, und das nächste Zusammenkommen ist für die letzte Januarwoche geplant.“

Der Sprecher des Außenministeriums kommentierte die Untersuchung des Mordes an zwei iranischen Staatsbürgern im nördlichen Teil Frankreichs: „Anscheinend fand dieser tragische Vorfall in der letzten Woche statt.“ Den Angehörigen dieser zwei Landsleute drücke ich mein Mitgefühl aus. Seit unserer Kenntnisnahme verfolgt die iranische Botschaft in Frankreich den Vorfall ernsthaft. Er betonte ebenfalls: „Unsere konsularische Abteilung sowie die Abteilung für bilaterale Angelegenheiten kooperieren intensiv mit der französischen Botschaft in Teheran bei der Aufklärung.“

„Obgleich die präzisen Gegebenheiten noch nicht vollständig geklärt sind, gehen wir davon aus, dass die Hintergründe dieses Verbrechens zeitnah enthüllt werden, da der mutmaßliche Täter gemäß Medienberichten in polizeilichem Gewahrsam befindet.“ Baqaei erklärte: „Es existieren ungeklärte Fragen, wie beispielsweise ob es sich um einen terroristischen Akt handelte oder ob rassistische Motive eine Bedeutung hatten.“ Es ist unsere Erwartung, dass die zuständigen Sicherheits- und Justizbehörden in Frankreich rasch eine Klärung herbeiführen.“

Iran verteidigt sich energisch gegen die Bestrebungen, die Normalisierung von Beziehungen mit dem zionistischen Regime voranzutreiben, erklärte der Sprecher: „Die angebliche Normalisierung hat lediglich dazu geführt, das zionistische Regime zu ermutigen. Ungeachtet dieser Anstrengungen bleibt die Realität bestehen, dass die Verbrechen und der Völkermord an den Palästinensern in Erinnerung bleiben werden. „Es ist gängig, solche Themen anzusprechen, um die fortdauernden Verbrechen in Palästina zu verbergen.“

Er ergänzte: „Ich habe stets vor der Normalisierung von Straftaten gewarnt. Die Staaten der Region sowie die internationale Gemeinschaft, einschließlich der Vereinten Nationen, sind moralisch und rechtlich dazu verpflichtet, sich gegen die Normalisierung solcher Straftaten zu positionieren. Es handelt sich um eine allgemeine Verpflichtung, Völkermord und Kriegsverbrechen zu verhindern und die Verantwortlichen rechtlich zur Rechenschaft zu ziehen. Baqaei betonte zusätzlich: „Die Islamische Republik Iran hat kontinuierlich betont, dass sie entschieden auftreten wird, wenn es um die Verteidigung ihrer Souveränität geht.“

„Jegliche Aggression gegenüber dem Iran wird entschlossen erwidert.“ Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Iran und der Türkei liegen im gegenseitigen Interesse. Der Vortragende betonte die Wichtigkeit der Beziehungen zur Türkei: „Die Türkei ist ein bedeutender Nachbar, und wir haben uns kontinuierlich für eine positive Nachbarschaft eingesetzt.“ Auch zukünftig werden diese Beziehungen intensiv weitergeführt. Die freundschaftlichen und nachbarschaftlichen Verbindungen sind für beide Länder von Vorteil.

In Bezug auf Reisen nach Syrien betonte Baqaei: „Angesichts der jüngsten Ereignisse und der prekären Situation raten wir eindringlich davon ab, nach Syrien zu reisen. Dank der Anstrengungen unserer diplomatischen Vertretungen in Damaskus und Beirut sowie der Koordinierung in Teheran gelang es uns, unsere Staatsangehörigen sicher aus Syrien zu evakuieren. Er fügte hinzu: „Die Evakuierten schlossen sowohl militärische Berater als auch Angestellte diplomatischer und kultureller Repräsentanzen ein.“ Zur Zeit existieren keine iranischen Staatsangehörigen ohne Wohnsitz in Syrien. Baqaei äußerte sich zu den Anschuldigungen hinsichtlich der Einbindung von Minderjährigen in Netzwerke und erklärte: „Die Anschuldigungen sind beschämend und unbegründet.“ Solche Vorwürfe verdeutlichen die Absurdität der Angriffe gegen den Iran.

„Iran zeichnet sich durch Unabhängigkeit aus und ist nicht auf Stellvertreter angewiesen.“ Der Referent betonte: „Die Eurasische Wirtschaftsunion stellt eine multilaterale Organisation dar, mit der wir bereits seit geraumer Zeit Verbindungen pflegen. Die Kooperation zwischen uns basiert auf dem Abkommen über den Präferenzhandel. Die jüngste Ratifizierung des Hauptvertrags durch sämtliche fünf Mitgliederstaaten stellt die rechtliche Basis für dessen Implementierung dar. In Kürze wird ein Gipfeltreffen des Obersten Wirtschaftsrates der Union in Russland abgehalten, an dem unser Minister für Industrie, Bergbau und Handel partizipieren wird.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Baqaei, äußerte sich zu den Berichten über eine angebliche Botschaft von Donald Trump an Iran und erklärte: „Mir liegen keine Informationen vor.“ Bezüglich Verhandlungen haben wir den Verhandlungstisch niemals verlassen und waren immer dazu verpflichtet, diese weiterzuführen. Unter der Voraussetzung, dass die anderen Parteien die grundlegenden Prinzipien achten, hegen wir keine Vorbehalte gegen Verhandlungen, die dem Interesse des iranischen Volkes dienen. Er ergänzte: „Es ist unsere Hoffnung, dass der Übergangsprozess in Syrien in einer Weise abläuft, die weder die Unsicherheit noch die Ausweitung von Instabilität in der Region intensiviert.“

Es ist von besonderer Bedeutung, dass terroristische und extremistische Gruppen nicht in der Lage sind, von der gegenwärtigen Lage zu profitieren. In Bezug auf Irans Bereitschaft, Atomverhandlungen wieder aufzunehmen, äußerte Baqaei: „Die Islamische Republik Iran hat den Verhandlungstisch stets offen gehalten.“ Über einen Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren standen wir kontinuierlich für Dialoge zur Verfügung, selbst wenn wir die vorgebrachten Einwände häufig nicht als legitim ansahen. Ungeachtet dessen beteiligten wir uns mit positiver Absicht, was letztendlich zur Entstehung des Atomabkommens (JCPOA) führte.

Er hob hervor: „Es ist von Bedeutung, die Geschichte zu betrachten, wenn es um die Bereitschaft Irans für weitere Gespräche geht. Wer trug die Verantwortung für die Schwierigkeiten des JCPOA? Wer hat die Konsequenzen des Austritts der Vereinigten Staaten aus dem Abkommen nicht ausgeglichen? Unser zukünftiges Handeln ist von den Entscheidungen und Verhaltensweisen der Verhandlungspartner abhängig, doch Iran hat sich niemals Gesprächen verweigert oder sie blockiert. Auf die Frage, ob Iran und andere Angehörige der sogenannten Widerstandsachse koordinierte Schritte unternommen haben, um das Ausmaß der Instabilität aus Syrien hinaus zu verhindern, erwiderte Baqaei: „Iran wird als souveräner und entschlossener Staat gegen jegliche Bedrohung oder Aggression vorgehen. „Andere Segmente des Widerstandes agieren gemäß ihren Überzeugungen und der Notwendigkeit, gegen Ungerechtigkeit und Besatzung vorzugehen.“ Baqaei erwähnte ebenfalls den Todesfall eines Angestellten der iranischen Botschaft in Syrien und betonte: „Wir nehmen diesen Fall ernsthaft in Betracht.“

Es bleibt offen, welche terroristische Gruppierung oder welche Individuen für seinen Tod verantwortlich zeichnen. Am Sonntag, dem 9. Dezember, kam es zu einem Vorfall, als sein Fahrzeug Damaskus verließ und unter Beschuss geriet. Er betonte: „Angesichts des Chaos und der Ungewissheit nach den Ereignissen in Syrien haben wir die Übergangsregierung Syriens dazu aufgefordert, die Hintergründe zu beleuchten, die Verantwortlichen zu bestimmen und sie zur Verantwortung zu ziehen.“