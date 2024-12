Unsere Macht reicht über die Grenzen des Iran hinaus, die Feinde müssen ihre Berechnungen anpassen

Am Montag betonte Generalmajor Hossein Salami während der Abschlusszeremonie des zweiten Nationalen Gebetstreffens der Islamischen Revolutionsgarde, dass die Mudschaheddin-Jugend und Helden des Iran immer stolz seien.

Er erklärte: Es gibt keine Macht auf dieser Welt, die uns besiegen kann, nicht am Boden, nicht im Meer, nicht in der Luft, und die die iranische Nation über die Tricks des Feindes informieren kann.

Generalmajor Salami betonte, dass Palästina noch am Leben sei: Der Iran hat seine Waffen nicht verloren und unser Glaube ist derselbe wie der der Libanesen und Jemeniten. Unsere Feinde sind gemeinsam, aber jeder von ihnen handelt nach seinen eigenen Interessen in seinem eigenen Land.

'Spirituell und politisch unterstützen wir die Widerstandsfront so gut es geht, aber sie liefern wie wir ihre eigenen Waffen und stellen selbst Waffen her.', so er.

Er erinnerte daran: Der zionistische Feind glaubt, dass das Töten von Frauen, Kindern und unbewaffneten Menschen in Gaza Erfolg haben wird, aber die Realität ist, dass die Zionisten heute ängstlicher leben als in der Vergangenheit, sie sind entflammt, sie befinden sich in einer Sackgasse und sie haben keine klare Vision für die Zukunft.