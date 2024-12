Jalalzadeh: Geiselnahme von Iranern unter dem Vorwand von Sanktionen verstößt gegen internationales Recht

Laut der IRNA-Außenpolitikgruppe schrieb Wahid Jalalzadeh, der stellvertretende Minister für konsularische Angelegenheiten im Außenministerium, auf seinem X-Account: „Die einseitigen und ungerechten Sanktionen der USA sowie alle Maßnahmen, die von diesen illegalen Sanktionen betroffen sind, wie etwa die Geiselnahme von Iranern unter verschiedenen Vorwänden wie der Umgehung dieser Sanktionen, verstoßen gegen das Völkerrecht und müssen verurteilt werden. Es ist unsere Pflicht, die Rechte der Iraner weltweit zu verteidigen.“

Laut IRNA wurden Mohammad Abedini, einer der Gründer eines iranischen Unternehmens, und Mehdi Sadeghi, ein Mitarbeiter eines amerikanischen Halbleiterunternehmens, beschuldigt, gegen US-Exportgesetze verstoßen zu haben. US-Justizbehörden behaupten, dass bei einem Drohnenangriff am 28. Januar dieses Jahres in Jordanien, bei dem drei US-Soldaten getötet und 47 weitere verletzt wurden, Ausrüstungsgegenstände verwendet wurden, die zuvor in den Iran geliefert worden waren. Abedini, der sowohl in der Schweiz als auch im Iran lebt, wurde auf Ersuchen der US-Regierung in Mailand, Italien, festgenommen. Sadeghi, ein gebürtiger Iraner mit amerikanischer Staatsbürgerschaft, wurde in Massachusetts verhaftet.