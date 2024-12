Brief des zionistischen Regimes an al-Jolani: Wir werden Syrien nicht verlassen

Laut einem Bericht der IRNA vom frühen Montagmorgen, der sich auf die palästinensische Nachrichtenagentur "Ma'an" beruft, schrieb die Zeitung "Yedioth Ahronoth": Trotz der vorsichtigen Botschaften, die Ahmad al-Shar'a (Abu Muhammad al-Jolani), der Führer von Hayat Tahrir al-Sham, vor etwa einer Woche sandte, in denen er erklärte, dass er keine Konfrontation mit Israel beabsichtige, haben die Behörden in Tel Aviv eine Botschaft an die neuen Machthaber in Damaskus geschickt und betont, dass sie keine Versuche der Dschihadisten (Hayat Tahrir al-Sham) akzeptieren werden, Zugang zum Süden Syriens zu erhalten.

Die zionistische Zeitung schreibt weiter, dass die Beamten des Regimes erklärten: "Wenn es eine verantwortliche Partei in Syrien gäbe, würden wir einen Übergang in die Pufferzone in Betracht ziehen. Aber solange es diese Partei in Syrien nicht gibt, werden wir weiterhin um unsere Sicherheit besorgt sein."

Die Äußerungen der Beamten des zionistischen Regimes über den Verbleib ihrer Truppen auf syrischem Boden erfolgten, nachdem al-Jolani, der Führer der syrischen bewaffneten Opposition, wenige Tage nach dem Sturz von Assad erklärt hatte, dass Damaskus sich an das Abkommen von 1974 mit dem israelischen Regime halten werde, und die internationale Gemeinschaft aufgefordert hatte, zu garantieren, dass Tel Aviv sich daran halten würde.

Seit dem Fall von Bashar al-Assad hat das israelische Regime die Pufferzone zwischen Syrien und den besetzten palästinensischen Gebieten unter dem Vorwand besetzt, Sicherheitsbedrohungen gegen sich selbst zu neutralisieren.

Zuvor hatte der libanesische Sender Al-Mayadeen berichtet, dass die Armee des israelischen Regimes sieben permanente militärische Stützpunkte entlang der Pufferzone zu Syrien in den Vororten von Damaskus, Daraa und Quneitra errichtet hat.