Ayatollah Khamenei: Die iranische Nation wird jeden mit Füßen treten, der ein Söldner der Vereinigten Staaten ist

Der Führer der Islamischen Revolution sagte heute Morgen anlässlich des glücklichen Jahrestages der Geburt der Herrin aller Frauen, Fatima al-Zahra (sa), in einem Treffen mit Tausenden von Trauernden und Dichtern über die Ahlul Bayt (as) sowie verschiedenen Schichten der Bevölkerung, dass Fatima Zahra (sa) das vollkommene Vorbild für die gesamte Menschheit sei im Hinblick auf „Aufstand für die Wahrheit, Standhaftigkeit, Mut, Offenheit und Stärke von Argumenten und Logik“.

Er wies auf die Bemühungen der Feinde hin, Angst zu verbreiten, Spaltung zu säen und Verzweiflung in der Gesellschaft zu erzeugen und betonte: Das Merkmal der Anhänger des Satans ist Übertreibung und Lügen. Die Lösung dafür ist Jihad zur Erklärung und Darstellung von Wahrheiten sowie das Anbieten einer akzeptablen Logik.

Ayatollah Khamenei wies auch darauf hin, dass keines der Ziele des zionistischen Regimes zur Zerschlagung von Hamas und Hezbollah erreicht wurde. Er sagte: Die ehrbaren Völker der Region werden mit Gottes Gnade das verfluchte Regime ausrotten und eine bessere Zukunft für die Region gestalten.

Der Führer der Islamischen Revolution äußerte sich zu regionalen Angelegenheiten, einschließlich der Situation in Syrien und erklärte: Eine Gruppe von Unruhestiftern konnte mit Hilfe, Plänen und Strategien ausländischer Regierungen die inneren Schwächen Syriens ausnutzen und das Land ins Chaos stürzen.

In Anspielung auf seine früheren Aussagen über den doppelten Plan Amerikas für die Länder der Region – nämlich entweder „die Errichtung einer autoritären, kompromissbereiten Regierung unter Kontrolle“ oder falls dies nicht möglich sei, „Unruhen und Chaos in diesem Land zu schaffen“ – fügte er hinzu: Ihr Plan in Syrien führte zu Unruhen und Chaos, und nun fühlen sich Amerika, das zionistische Regime und seine Gefährten mit dem Gefühl des Sieges, wie die Gefährten des Teufels, arrogant geworden und reden Unsinn.

Der Führer der Revolution bezeichnete den Widerstand in der Region, einschließlich Hezbollah, Hamas und dem Islamischen Dschihad, als lebendig und dynamisch und wandte sich an die Sionisten mit den Worten: Deshalb seid ihr nicht siegreich, sondern habt versagt.

Er erklärte, dass das Vorrücken der Sionisten auf syrischem Boden und die Besetzung von Gebieten darauf zurückzuführen sei, dass es keinen Widerstand oder auch nur einen Soldaten gab, der sich ihnen entgegenstellte.

'Diese ungehinderte Bewegung ist kein Sieg; natürlich werden die mutigen und tapferen jungen Syrer euch von dort vertreiben.', fuhr er fort.

Ein weiterer Punkt von Ayatollah Khamenei bezüglich der Entwicklungen in der Region bezog sich auf den psychologischen Krieg und die Propaganda gegen Iran mit dem Vorwurf des Verlusts seiner Stellvertreterkräfte in der Region.

Ayatollah Khamenei betrachtete die Worte eines amerikanischen Beamten mit dem versteckten Thema „jedem zu helfen und ihn zu unterstützen, der im Iran Unruhe stiftet“ als Beispiel für die Übertreibungen der Feinde und fügte hinzu: Das iranische Volk wird jeden mit Füßen treten, der amerikanische Söldner auf diesem Gebiet akzeptiert.

Er betonte, dass die Islamische Republik keine Stellvertreterkräfte hat. Er sagte: Jemen, Hezbollah, Hamas und Dschihad kämpfen aus Überzeugung; ihr Glauben und ihre Überzeugung haben sie ins Feld des Widerstands gebracht, nicht weil sie irgendwelche Unterstützung von uns erhalten hätten.

Der iranische Führer erklärte, wenn die Islamische Republik eines Tages Maßnahmen ergreifen wolle, benötige sie keine Stellvertretertruppe und fügte hinzu: Treue und ehrenhafte Männer im Jemen, im Irak, im Libanon, in Palästina und, so Gott will, in naher Zukunft in Syrien Sie kämpfen gegen Grausamkeit und Verbrechen.

'Sie sind ein abstoßendes und aufgezwungenes zionistisches Regime, die Islamische Republik kämpft ebenfalls, und so Gott will, werden wir dieses Regime aus der Region entfernen.', so er.