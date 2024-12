Aliyev dankt dem iranischen Präsidenten für die Auswahl von Baku in Gruppe 8

Teheran (IRNA) - Der Präsident der Republik Aserbaidschan dankte ihm in einem an Masoud Pezeshkian gerichteten Brief für die Auswahl von Baku in Gruppe 8.

„Ich danke der Islamischen Republik Iran und Ihnen persönlich aufrichtig dafür, dass Sie die Republik Aserbaidschan auf dem 11. Gipfel dieser Organisation im Dezember zum Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (D-8) gewählt haben“, schrieb Ilham Aliyev. „Die seit fast 30 Jahren aktive D-8-Organisation hat erstmals eine Entwicklungsentscheidung getroffen. Diese historische Entscheidung, die das internationale Vertrauen in die Republik Aserbaidschan zeigt, erfüllt uns mit Stolz“, fuhr er fort. „Wir werden weiterhin gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der Republik Aserbaidschan und dem Iran auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und guter Nachbarschaft im Interesse unserer Nationen und Länder weiter zu stärken“, betonte er.