Jemens „Palestine 2“-Rakete feuerte auf Tel Aviv

Yahya Saree, der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, gab am Samstagmorgen in einer Erklärung bekannt, dass wir mit einer ballistischen Ultraschallrakete „Palestine 2“ ein militärisches Ziel in Jaffa zerstört hätten.

In dieser Erklärung heißt es, dass die Luftverteidigung des zionistischen Regimes mit der aus dem Jemen abgefeuerten Ultraschallrakete nicht fertig werden könne.

Dieser Angriff erfolgte im Rahmen der Unterstützung des palästinensischen Volkes und als Reaktion auf die Verbrechen des zionistischen Regimes gegen die Bevölkerung von Gaza sowie als Reaktion auf die Aggression des zionistischen Regimes gegen den Jemen.

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte betonte, dass diese Rakete ihr Ziel genau getroffen habe.

Yahya Saree würdigte auch den Marsch des jemenitischen Volkes gegen die Verbrechen des zionistischen Regimes.

Er fügte hinzu: „Unsere Militäreinsätze werden bis zum Ende der Belagerung und Aggression gegen Gaza fortgesetzt.“