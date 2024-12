Araghchi: Die Entwicklungen in Syrien sind das große Projekt Amerikas und Israels für die Region

Seyyed Abbas Araghchi erklärte in einem Fernsehinterview: „Der Iran ist auf Wunsch der syrischen Regierung in diesem Land präsent, um gegen terroristische Gruppen zu kämpfen.“

„Die Entwicklungen in Syrien lassen sich aus zwei Blickwinkeln analysieren. Ein Aspekt ist das große Projekt der USA und des israelischen Regimes für die Region, und jeder, der anders denkt, liegt falsch“, fügte er hinzu.

„Das amerikanisch-israelische Projekt zielt darauf ab, alle Länder in der Region zu schwächen, was einen Versuch darstellt, jeglichen Widerstand gegen das zionistische Regime zu eliminieren. Der zweite Aspekt der Entwicklungen in Syrien ist die Interaktion der syrischen Regierung mit der eigenen Bevölkerung und der Opposition“, bemerkte er.

„Die Islamische Republik Iran war auf Wunsch der syrischen Regierung in diesem Land mit dem Ziel der Terrorismusbekämpfung präsent und hat sich nie in die Kommunikation und Interaktion der Regierung mit der Bevölkerung und der Opposition eingemischt. Die Widerstandsachse führte massive und harte Angriffe gegen das israelische Regime durch“, betonte er.

In Bezug auf die Beziehungen zwischen den beiden Ländern Iran und Ägypten sagte er: Die beiden Länder Iran und Ägypten pflegen historische Beziehungen, die von gegenseitiger Wertschätzung für die Bemühungen des anderen zeugen.