Jemens Raketenangriff auf die besetzten palästinensischen Gebiete

Die israelische Armee gab bekannt, dass in verschiedenen Gebieten infolge des Raketenbeschusses aus dem Jemen die Gefahrensirenen aktiviert wurden und dieser Vorfall derzeit untersucht wird.

Die Notrufzentrale des zionistischen Regimes gab außerdem bekannt, dass die Zahl der Verletzten bei drei bzw. fünf liege.

Die veröffentlichten Bilder zeigen, dass es den Verteidigungssystemen des zionistischen Regimes nicht gelungen ist, die aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abzufangen.

Einige israelische Quellen berichteten, dass der vom Jemen nach Tel Aviv abgefeuerte Schuss direkt auf ein Gebäude zielte und dieses in Brand setzte. In den vergangenen Monaten griff die jemenitische Armee zur Unterstützung des Widerstands der palästinensischen Nation im Gazastreifen einige zionistische Schiffe oder Schiffe an, die in die besetzten Gebiete im Roten Meer und in der Meerenge Bab al-Mandab unterwegs waren.

Die Streitkräfte der jemenitischen Armee haben sich verpflichtet, die Schiffe dieses Regimes oder die Schiffe, die in die besetzten Gebiete im Roten Meer fahren, weiterhin anzugreifen, bis das zionistische Regime seine Angriffe auf Gaza nicht einstellt.