Die Entwicklungen in Syrien müssen mit der Wahrung der territorialen Integrität des Landes einhergehen

Teheran (IRNA) - Bei seinem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen betonte der Präsident die jüngsten Entwicklungen in Syrien: „Alle Entwicklungen in Syrien müssen mit der Wahrung der territorialen Integrität dieses Landes einhergehen, und die geringste Beschädigung der territorialen Integrität Syriens ist in keiner Weise akzeptabel.“

Masoud Pezeshkian betonte die sofortige Beendigung der Aggression des zionistischen Regimes in der Region, und sagte: „Islamische Länder müssen im Umgang mit den Verbrechen und der Aggression des zionistischen Regimes in der Region verantwortungsbewusst handeln, und wenn innerhalb der islamischen Ummah Einigkeit und Integrität herrscht, wird dieses Regime es nicht wagen, solche Maßnahmen zu ergreifen.“ Er informierte über die Bereitschaft unseres Landes, das bevorstehende Treffen des Obersten Rates für strategische Beziehungen zwischen den beiden Ländern auszurichten, und bemerkte: „Wir warten auf die Umsetzung der Vereinbarungen und die Erreichung der für den Austausch zwischen Iran und Türkiye festgelegten Obergrenzen.“ Er forderte außerdem die Entwicklung und Stärkung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen islamischen Ländern. Bei diesem Treffen bezeichnete der türkische Präsident auch die Aufrechterhaltung der Stabilität und territorialen Integrität Syriens als wichtig für die Türkei und äußerte die Hoffnung, dass durch die gemeinsame Zusammenarbeit der beiden Länder so schnell wie möglich Stabilität und Sicherheit in Syrien hergestellt werden. Während er seine Unterstützung für einen Waffenstillstand im Libanon ankündigte, betonte er auch die Notwendigkeit, die israelischen Angriffe auf Syrien zu stoppen. Er hielt die Stärkung und Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Iran und der Türkei für wichtig für die Stabilität der Region und äußerte die Hoffnung, dass im nächsten Jahr das Treffen des Obersten Rates für strategische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern stattfinden wird.