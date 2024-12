Pezeshkian: Die Beendigung der Verbrechen des zionistischen Regimes sollte die wichtigste Priorität der Länder in der Region sein

Die wichtigsten Punkte der Rede von Masoud Pezeshkian bei dem Treffen zur Überprüfung der Lage in Gaza und im Libanon, die am Rande des 11. Treffens der Führer der Kooperationsorganisation „D-8“ angesprochen wurde, sind folgende:

Heute sind wir in einer Situation zusammengekommen, in der sich die westasiatische Region in einer sensiblen, komplexen und instabilen Situation befindet. Wir sind Zeugen der Begehung einer Reihe aller Tragödien und Verbrechen der Menschheitsgeschichte gegen die palästinensische Nation.

Darüber hinaus verübte das zionistische Regime in den letzten Monaten brutale Angriffe im Libanon und in Syrien.

Es gibt keine Verzögerung bei der Aufarbeitung der Verbrechen des zionistischen Regimes; In diesem Bereich sollten dringend Maßnahmen mit Synergie und Koordination ergriffen werden.

Der erste Schritt, um diese Aggressionen zu stoppen, besteht darin, Druck auf dieses Regime auszuüben, um einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen und die Angriffe auf den Libanon und Syrien zu stoppen. Dieser Fall sollte die wichtigste humanitäre und moralische Priorität der Länder der Region und der Mitglieder der D8-Organisation sein.

Der rasche Rückzug der zionistischen Besatzung aus Gaza und dem Westjordanland und die Erleichterung der humanitären Hilfe für Gaza sollten zu den vorrangigen Forderungen von uns und anderen internationalen Organisationen gehören.

Iran begrüßt und unterstützt jedes palästinensisch-palästinensische Abkommen, das für das palästinensische Volk akzeptabel ist. Das Recht, das Schicksal der palästinensischen Nation zu bestimmen, sollte respektiert werden, und ihre intellektuelle und politische Reife sollte respektiert werden, um über die Zukunft zu bestimmen.

Im Libanon wurde mit großen Anstrengungen schließlich der Text des Waffenstillstands vorbereitet und der Widerstand stimmte ihm zu, doch die Gegenseite verstößt gegen den Waffenstillstand.

Die Diskussion über den Druck auf das zionistische Regime, seinen Verpflichtungen nachzukommen, und die Frage des Wiederaufbaus und der Normalisierung der Lebensbedingungen der Menschen sollte weiterhin umfassend unterstützt werden.