Shahbaz Sharif betont die Nutzung von D8 vom Verkehrskorridor Islamabad-Teheran-Istanbul

Shahbaz Sharif drückt seine Besorgnis über die Eskalation der israelischen Gewalt gegen Gaza und die Lage im Nahen Osten aus, und betonte, dass „die Beendigung des israelischen Völkermords in der Region und die sofortige Einführung eines Waffenstillstands in Gaza für Frieden und Stabilität in der Region und die globale Sicherheit unvermeidlich sind.“

Er betonte das Engagement Pakistans, die gemeinsamen Ziele und Interessen der D-8-Mitgliedsländer zu erreichen, und sagte: „Es ist wichtig, die Jugend in der Region um die D8-Mitgliedsländer zu stärken.“