Angriff auf zwei sensible Militärziele in Tel Aviv mit der ballistischen Rakete „Palestine 2“.

Teheran (IRNA) - Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte gab am Donnerstag bekannt, dass in Tel Aviv zwei sensible Militärziele des zionistischen Regimes mit mehreren Raketen angegriffen wurden.

„Als Reaktion auf die Aggression Israels gegen unser Land zielte die Raketeneinheit der jemenitischen Streitkräfte mit zwei palästinensischen ballistischen Hyperschallraketen auf zwei militärische Ziele des israelischen Feindes im besetzten Gebiet Jaffa (Tel Aviv)“, betonte Brigadegeneral „Yahya Saree“. „Durch die Gnade Gottes konnte diese Operation ihre Ziele erfolgreich erreichen. Diese Operation wurde zur gleichen Zeit durchgeführt, als Israel zivile Einrichtungen in Sanaa und der Provinz Hodeidah, darunter Kraftwerke, angriff“, fuhr er fort. „Nur wenn die Angriffe auf Gaza aufhören und die Blockade aufgehoben wird, wird der Einsatz der jemenitischen Streitkräfte eingestellt“, schloss er.