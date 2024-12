Al-Bukhaiti: „Wir unterstützen Gaza weiterhin“

„Die Bombardierung ziviler Einrichtungen im Jemen durch Amerika und Israel offenbart die Wahrheit über die Heuchelei des Westens“, fuhr er fort.

„Unsere Militäreinsätze zur Unterstützung von Gaza werden fortgesetzt und wir werden auf eine Eskalation mit Eskalation reagieren, bis die Völkermordverbrechen in Gaza aufhören“, betonte er.

„Die Unterstützung für Gaza wird so lange fortgesetzt, bis die völkermörderischen Verbrechen gegen das palästinensische Volk gestoppt werden und Nahrungsmittel, Medikamente und Treibstoff in den Gazastreifen gelangen dürfen“, sagte er.

Die Vereinigten Staaten und das zionistische Regime haben gestern Abend und Donnerstagmorgen verschiedene Gebiete im Jemen mit Luftangriffen angegriffen.

Die Kämpfer des zionistischen Regimes griffen Gebiete in Sanaa, der Hauptstadt des Jemen, und in der Provinz Hodeidah im Westen des Jemen an.