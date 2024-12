Präsident und Außenminister nehmen am D8-Gipfel teil

Laut der Ankündigung des Sprechers des Außenministeriums, Seyyed Abbas Araghchi, wird der Außenminister an diesem Dienstagabend nach Kairo, der Hauptstadt Ägyptens, aufbrechen, um am Treffen der Außenminister der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit teilzunehmen der acht Entwicklungsländer, bekannt als D8, an der Spitze einer Delegation.

Laut Baghaei wird das Treffen des Außenministerrats der acht islamischen Entwicklungsländer (darunter Iran, Türkei, Ägypten, Pakistan, Indonesien, Nigeria, Malaysia und Bangladesch) am morgigen Mittwoch, einen Tag vor dem Gipfeltreffen, zusammenkommen, um die Abschlussdokumente des Gipfels fertigzustellen.

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte: Das 11. Treffen der Leiter dieser Organisation wird am Donnerstag, dem 19. Dezember, in Anwesenheit der Präsidenten von acht Ländern stattfinden, darunter der Präsident des Iran, Dr. Masoud Pezeshkian.