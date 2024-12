Führer der Revolution: Israel wird ausgerottet

Ayatollah Khamenei, der Oberste Führer der Islamischen Revolution, bezog sich heute Morgen in einer Zeremonie anlässlich des Geburtstags von Hadhrat Fatima Zahra (Friede sei mit ihr) und des Nationalen Frauentages auf die Bewegungen des zionistischen Regimes in Syrien und sagte: Das zionistische Regime bereitet sich durch Syrien darauf vor, die Hisbollah einzukreisen, aber derjenige, der ausgelöscht werden wird, ist Israel.

In Bezug auf die Wahrnehmung des Feindes über die Schwächung der Widerstandsfront wiederholte er: Die Wahrnehmung der Vereinigten Staaten, des zionistischen Regimes und einiger ihrer Verbündeten, dass der Widerstand enden wird, ist völlig falsch.

'Die Körper von Sayyed Hassan Nasrallah und Sinwar sind verschwunden, aber ihr Geist ist geblieben und ihr Weg geht weiter. Gaza wird täglich angegriffen und Palästinenser werden zu Märtyrern, aber sie sind trotzdem aufgestanden und haben Widerstand geleistet. Der Libanon leistet Widerstand.', fuhr er fort.

Laut ihm sind eines der Merkmale des Islam, die sozialen Rücksichten und Einschränkungen zwischen Männern und Frauen, selbst im Westen sind diese Promiskuitäten neu und haben keinen historischen Präzedenzfall.

'Jede Gruppe, jeder Winkel der Welt, mit der gleichen Motivation, mit der gleichen Orientierung, diskutiert und spricht über das Thema Frau. In dieser Frage der Frauen greifen die Kapitalisten der Welt und die Politiker der Welt, auf die sich dieselben Politiker auch auf jene Kapitalisten stützen, wie in allen Fragen des Lebensstils ein.', so er.

Der Revolutionsführer erklärte, dass die unterschiedlichen Rollen von Männern und Frauen in der Familie aus der Sicht des Islam kein Grund für die Überlegenheit des einen über den anderen sind, und fügte hinzu: Männer und Frauen haben die gleichen Rechte in der Familie, aber emotional betrachtet der Islam die Frauen als eine Blume, deren Frische und Duft in der Familie gepflegt und verwendet werden sollten.