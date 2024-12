Präsident und Außenminister der IRI nehmen am Gipfel der acht islamischen Entwicklungsländer teil

Baghaei zufolge wird das Treffen des Rates der Außenminister der acht islamischen Entwicklungsländer (Iran, Türkei, Ägypten, Pakistan, Indonesien, Nigeria, Malaysia und Bangladesch) morgen, Mittwoch, den 28. Azar (19. Dezember), einen Tag vor dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs dieser Organisation stattfinden, um die Abschlussdokumente des Gipfels zu finalisieren.

Der Sprecher des Außenministeriums betonte, dass das elfte Gipfeltreffen dieser Organisation am Donnerstag, den 29. Azar 1403 (20. Dezember 2024), unter Teilnahme der Präsidenten der acht Länder, einschließlich Dr. Masoud Pezeshkian, dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran, stattfinden wird.

Das Hauptthema des Gipfels lautet "Investitionen in die Jugend und Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen: Gestaltung der Wirtschaft der Zukunft".

Baghaei wies auch auf die Notwendigkeit hin, jede Gelegenheit für multilaterale Treffen zu nutzen, um regionale Themen anzusprechen. Er kündigte an, dass ein Sondergipfel auf Ebene der Staats- und Regierungschefs der acht Länder geplant sei, um die Situation in Palästina und im Libanon zu erörtern. Dieser soll am Donnerstagnachmittag stattfinden.