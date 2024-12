Sprecher des Außenministeriums: Die Wahrung der territorialen Integrität Syriens war die Sorge der Länder des Astana-Prozesses

Teheran (IRNA) - Es ist nicht ungewöhnlich, dass Länder ihre eigenen Darstellungen von Entwicklungen und Ereignissen präsentieren, besonders in jüngster Zeit. Was klar ist, ist, dass bei dem Treffen in Doha sowie bei dem Astana-Treffen am Sonntagmittag und auch bei dem Treffen der Fünf-plus-Drei-Länder (die drei Astana-Mitgliedsländer plus fünf arabische Länder der Region) wichtige Themen diskutiert und vereinbart wurden.

In den Erklärungen dieser Treffen wurde die Notwendigkeit betont, die Konflikte zu beenden und den Dialog zwischen der Opposition und der syrischen Regierung zu fördern. Diese Dialoge zielen darauf ab, die Ausbreitung des Terrorismus zu verhindern, ein Machtvakuum in Syrien zu vermeiden und die territoriale Integrität des Landes zu wahren. Die Hauptsorge, die alle Teilnehmerländer des Astana-Treffens und des Fünf-plus-Drei-Treffens teilten, war die Wahrung der territorialen Integrität Syriens. Dennoch wurde in den letzten Tagen die territoriale Integrität Syriens stark vom zionistischen Regime verletzt. Zum ersten Mal seit fünfzig Jahren wurde ein weiterer Teil des syrischen Territoriums besetzt. Diese Aktion ist in gewisser Weise eine offensichtliche einseitige Verletzung der UN-Sicherheitsratsresolution 350. Solche Bewegungen bestätigen die Bedenken, die die Islamische Republik Iran und andere Teilnehmerländer dieser Treffen hinsichtlich der Sicherheit, Stabilität und territorialen Integrität Syriens hatten. Diese Bedenken sind gemeinsame Sorgen der Länder in der Region. Daher war es das Bestreben und die Sorge der Teilnehmerländer des Doha-Treffens, eine solche Situation in Syrien zu verhindern.