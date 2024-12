Berichterstattung über Abnahme der iranischen Rohölexporte zurückgewiesen

Nach Angaben des Wirtschaftskorrespondenten der IRNA bezeichnete Hamid Bourd am Montagabend in einer Fernsehsendung die in den sozialen Medien verbreiteten Gerüchte über einen Rückgang der iranischen Rohölexporte als falsch und unrealistisch und fügte hinzu: „Die Situation der Rohölexporte unseres Landes ist unverändert.“

Er fuhr fort: „Was den Verkauf und die Ausfuhr von Rohöl betrifft, befinden wir uns in einer guten Situation.“

Der geschäftsführende Direktor der National Iranian Oil Company betonte: „Es gibt keinen Grund, sich über den Verlauf der Ölverkäufe und -exporte Sorgen zu machen.“

Bourd betonte: „Die Behauptung, dass es einen Rückgang gegeben hat, ist nicht korrekt.“

Nach Angaben von IRNA wurde in den letzten Tagen in den sozialen Medien behauptet, das Volumen der iranischen Rohölexporte und -verkäufe sei zurückgegangen.

Zuvor hatte auch Ölminister Mohsen Paknejad betont: „Die Pläne des Ölministeriums zielen darauf ab, die Stabilität der Ölproduktion und -exporte des Landes zu erhalten, und es gibt keine besonderen Bedenken in dieser Hinsicht.“