Michael Martin, der am Vorabend des Treffens des Rates der Außenminister der Europäischen Union in Brüssel mit Reportern sprach, sagte, dass alle Maßnahmen, die die irische Regierung in Bezug auf die Probleme des Nahen Ostens und des Gaza-Krieges ergriffen habe, im Rahmen für die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und die Achtung der Menschenrechte erfolgt seien.

'Wir haben immer wieder einen Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln (israelische Gefangene) und den Transfer humanitärer Hilfe nach Gaza gefordert.', fuhr er fort.

Er erklärte, dass Irland stets auf seinem Standpunkt beharre, was die volle Verantwortung für die Entwicklungen in Gaza, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und die Achtung der Menschenrechte betreffe, und fügte hinzu: Es ist für mich schwer zu verstehen, dass die ergriffenen Maßnahmen als feindselig angesehen werden.

Das zionistische Regime hat am gestrigen Sonntag seine Botschaft in Irland geschlossen und behauptet, Dublins Politik gegenüber dem Regime sei feindlich.