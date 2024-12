Admiral Sayyari: Künftige Kriege werden kognitive Kriege sein

Admiral Habibollah Sayyari, der stellvertretende Leiter der Armeekoordination, sprach auf der ersten nationalen Konferenz über die Führung und Kontrolle kognitiver Kriege, die am Montag in der Universität für Heeresführung und -stab abgehalten wurde, wie folgt: „Die Abhaltung dieser Konferenz zeugt von der Dynamik und Wachsamkeit der Kriegsuniversität.“

Er bezeichnete künftige Kriege als kognitiv und fügte hinzu: „Feinde wollen eine Nation und ein Land beherrschen und kolonisieren, indem sie die Köpfe kontrollieren. Wenn sie die Kontrolle über die Köpfe erlangen, werden andere Maßnahmen unwirksam.“

Der stellvertretende Leiter der Armeekoordination erklärte, dass die Zukunft zwar nicht vorhersehbar sei, aber Schätzungen auf der Grundlage von Daten vorgenommen werden könnten. Er fügte hinzu: „Wir müssen vorbereitet sein und uns auf kommende Ereignisse vorbereiten, indem wir verschiedene Szenarien entwerfen. Krieg hat es schon immer gegeben und wird es auch weiterhin geben; es ist nicht so, dass Probleme immer auf dem Verhandlungsweg gelöst werden können“.

Er betonte: „Das Ergebnis der kognitiven Kriegsführung ist ein Krieg, der allmählich zum Tragen kommt, vergleichbar mit der Wirkung von Termiten, die Holzkonstruktionen zerstören. In diesem Krieg nutzt der Feind die Medien und die öffentliche Meinung, um den nationalen Zusammenhalt und Willen so zu verändern, dass das Zielland nicht weiß, wo es getroffen wurde. In diesem Krieg ist die Kontrolle der öffentlichen Meinung entscheidend.

Der stellvertretende Armeekoordinator sagte: „Zu den Merkmalen der kognitiven Kriegsführung gehören die Ungewissheit des Kriegszeitpunkts, des Umfelds, der Mittel und der feindlichen Agenten, so dass Elemente dieser Gesellschaft in einer Weise handeln, die sie zu feindlichen Kräften macht.“

Admiral Sayyari fügte hinzu: „Zu den Methoden dieses Krieges gehören Delegitimierung, Untergrabung des Vertrauens, Erzeugung von Hoffnungslosigkeit und die Darstellung der herrschenden Struktur des Landes als ineffizient. Wenn wir aufmerksam sind, können wir erkennen, dass der Feind diese Strategien gegen unsere Gesellschaft einsetzt. Hier muss unsere Wachsamkeit mehr denn je zunehmen.“

Der stellvertretende Armeekoordinator fuhr fort: „Der Feind nutzt die kognitive Kriegsführung, um die Menschen einer Gesellschaft zu Gegnern, Dissidenten und Demonstranten zu machen. In dieser Lage wird die Sensibilisierung besonders wichtig.“