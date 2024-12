Anhaltende Bombardierung des Gazastreifens am 437. Tag des Krieges; medizinisches Personal wird bei der Beerdigung von Märtyrern verwundet

Nach einem Bericht von IRNA vom Montag schrieb Al-Araby Al-Jadeed: Der Gaza-Krieg geht in seinen 437. Tag, mit intensiven täglichen Bombardierungen, die Dutzende von Märtyrern und Verwundeten hinterlassen. Bisher hat der Gaza-Krieg mehr als 151.000 palästinensische Märtyrer und Verletzte gefordert, die meisten von ihnen sind Kinder und Frauen. Darüber hinaus hat der Krieg 11.000 Vermisste, weit verbreitete Zerstörungen und den Hungertod von Dutzenden von Kindern und älteren Menschen zur Folge.

Die Medien berichteten weiter: Am Sonntag griff die Besatzungsarmee zwei Flüchtlingsschulen in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen und in Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen an, wobei Dutzende von Menschen starben und verwundet wurden. Dies geschieht inmitten diplomatischer Bemühungen, den Völkermord in Gaza seit dem 7. Oktober letzten Jahres zu beenden.

Unterdessen meldeten palästinensische Quellen die Bombardierung der Nähe der „Abu Hussein“-Schulen im Lager Jabalia im nördlichen Gazastreifen und den Tod von 69 Palästinensern bei den Angriffen vom Sonntag in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens.

Aus dem Krankenhaus „Kamal Adwan“ im Norden des Gazastreifens wurde berichtet, dass mehrere Angehörige des medizinischen Personals des Krankenhauses bei der Beerdigung von Märtyrern verletzt wurden, und es wurde vor einer bevorstehenden Katastrophe gewarnt, da es nicht möglich sei, die Leichen der Märtyrer aus den Trümmern um das Krankenhaus zu bergen und zu bestatten.

Diese Nachricht wird veröffentlicht, während Mahmoud Basal, Sprecher der Gaza Relief and Rescue Organization, auf den Einsatz unbekannter Waffen durch die Besatzer hinwies und betonte, dass internationale Rechtsorganisationen den Einsatz dieser gefährlichen Waffen durch die Besatzer gegen die Bevölkerung von Gaza verfolgen sollten.

In einem Interview mit Al Jazeera sagte er: „Der zionistische Feind verfolgt die palästinensischen Flüchtlinge von einer Schule zur anderen mit Bomben, Mord und Totschlag.“

Basal betonte, dass das zionistische Regime palästinensische Flüchtlinge mit verschiedenen Waffen bombardiert, die dazu führen, dass Körper verbrennen und zerfetzt werden.